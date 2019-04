Posúvanie brexitu prináša pre EÚ veľa neistoty, tvrdia odborníci

Konkrétne sa na tom zhodli v Bruseli účastníci diskusie s názvom Británia bez EÚ: love/hate relationship.

Brusel 4. apríla (TASR) - Proces brexitu prináša pre Európsku úniu veľa neistoty v oblasti politiky aj hospodárstva. Zhodli sa na tom v utorok v Bruseli účastníci diskusie s názvom Británia bez EÚ: love/hate relationship.



Spojené kráľovstvo zatiaľ nevyslalo jasný signál a veľa možností stále zostáva otvorených vrátane brexitu bez dohody, na čo musí byť EÚ pripravená, povedala Camino Morteraová-Martinezová, analytička z expertnej skupiny Center for European Reform.



Postoje jednotlivých členských krajín Európskej únie sa podľa nej líšia. "Nemecko sa bojí, aký obraz o EÚ vytvorí prípadný brexit bez dohody v čase, keď sa zdôrazňuje jej jednotnosť a sila," povedala a dodala, že preto môže byť v súvislosti s posúvaním termínu brexitu viac prispôsobivé ako napríklad Francúzsko.



"Nemyslím si však, že EÚ bude Británii umožňovať krátke odklady, až kým nepríde s riešením," dodala.



Neistota okolo termínu brexitu ovplyvňuje aj májové voľby do Európskeho parlamentu, uviedla Larissa Brunnerová, analytička z expertnej skupiny European Policy Center (EPC).



"Ak sa Spojené kráľovstvo chce zúčastniť na voľbách do EP, musí sa tak rozhodnúť do 11. apríla," pripomenula Brunnerová.



"EÚ sa bojí, že Spojené kráľovstvo požiada o ďalší posun termínu brexitu do 22. mája, dostane ho, ale v čase medzi 11. aprílom a koncom tohto odkladu sa rozhodne brexit zrušiť," povedala Brunnerová. Vtedy už podľa jej slov bude príliš neskoro, aby sa Británia pripravila na voľby, a tým pádom by zostala členom EÚ bez zastúpenia v jej parlamente.



"Aj keď je táto možnosť veľmi nepravdepodobná, môže pre EÚ spôsobiť ďalšie starosti a Únia nie je ochotná toto riziko prijať," povedala. Preto je podľa Brunnerovej možné, že EÚ bude súhlasiť s posunutím termínu brexitu len v tom prípade, ak sa Británia zaviaže zorganizovať voľby.



"Obyvateľstvo Veľkej Británie je stále rozdelené," pokračovala Brunnerová a dodala, že situácia je podobná aj vo vnútri dvoch najväčších strán - Konzervatívnej a Labouristickej.



Ďalšie referendum o brexite by podľa nej len prehĺbilo rozdiely. "Zástancovia brexitu by sa v prípade víťazstva zotrvania mohli cítiť podvedení a zradení vládou, čo by sa mohlo negatívne prejaviť v ďalších parlamentných voľbách," povedala.



"Brexit pred referendom v roku 2016 nepatril medzi najvážnejšie problémy obyvateľov Spojeného kráľovstva," povedal poslanec Európskeho parlamentu (EP) Derek Vaughan.



Vtedajší premiér David Cameron ho podľa Vaughana vyvolal preto, aby udržal stranu pokope a vyhovel euroskeptikom v radoch strany. Odvtedy sa vláda v prvom rade snaží udržať stranu pokope, čo však podľa neho nikdy nemohlo fungovať, keďže aj vo vláde sú postoje rôzne, a euroskeptici nie sú nikdy spokojní.



"Väčšina voličov Konzervatívnej strany a aj jej poslancov si stále želá brexit toto premiérka Mayová berie do úvahy," povedala Brunnerová.



Európska únia si však podľa Vaughana odchod Británie z EÚ neželá. "Sú si vedomí, že hospodárskeho a spoločenského chaosu, ktorý by brexit bez dohody spôsobil," povedal a pripomenul, že by to malo vplyv na rôzne oblasti ako obchod, situácia na hraniciach a dodávky potravín a liekov do Spojeného kráľovstva.



Odklad odchodu Británie z EÚ musí podľa jeho slov byť dostatočne dlhé na to, aby VB mohla zorganizovať nové referendum a potom by sa mohli konali voľby do Európskeho parlamentu, čo by mohlo byť až do konca roka.