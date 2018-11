Potápači v Indonézii našli motor a podvozok havarovaného Boeingu

Spoločnosť Lion Air tvrdí, že prístroje lietadla v noci pred haváriou zaznamenávali nespoľahlivé údaje o nadmorskej výške a rýchlosti letu. Nedostatky sa údajne podarilo odstrániť ešte pred štartom.

Jakarta 2. novembra (TASR) - Indonézski potápači a diaľkovo ovládané ponorky objavili jeden z motorov a podvozok havarovaného lietadla spoločnosti Lion Air, informovala v piatok agentúra DPA.



Šéf indonézskej Národnej pátracej a záchranárskej agentúry Muhammad Syaugi povedal, že vo štvrtok - pri pátraní po čiernej skrinke - našli i viaceré väčšie časti lietadla vrátane podvozku.



Jednu z dvoch tzv. čiernych skriniek sa podarilo nájsť a vyzdvihnúť z mora. Mala by obsahovať záznam letových údajov. Stále však pátrajú po záznamníku rozhovorov v pilotnej kabíne. Informácie z týchto zariadení by mali pomôcť objasniť príčinu nehody.



Spoločnosť Lion Air potvrdila, že prístroje lietadla v noci pred haváriou zaznamenávali nespoľahlivé údaje o nadmorskej výške a rýchlosti letu. Nedostatky sa však údajne podarilo odstrániť ešte pred pondelkovým štartom.



Boeing 737 Max 8 sa v pondelok zrútil do Jávskeho mora. Lietadlo linky JT610 smerovalo z Jakarty do mesta Pangkal Pinang, metropoly provincie Bangka-Belitung ležiacej na východnom pobreží ostrova Bangka. Nehodu neprežil nikto z 189 ľudí na palube.



Pondelková nehoda bola druhou haváriou lietadla spoločnosti Lion Air za posledných 14 rokov. Stroj typu McDonnell Douglass MD-82 v roku 2004 havaroval pri pristávaní na letisku v meste Surakarta v strednej časti ostrova Jáva. Nehoda si vtedy vyžiadala 25 obetí zo 153 ľudí na palube.