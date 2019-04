POTVRDENÉ: Chovateľa v ČR usmrtil v marci lev

Zo záznamov kamier aj z výsledkov pitvy vyplýva, že k útoku a úmrtiu muža došlo podvečer 4. marca.

Praha 9. apríla (TASR) - Predbežné výsledky pitvy a vyšetrovania útoku leva na chovateľa v moravskej obci Zděchov v okrese Vsetín ukázali, že na smrti muža nemá podiel ďalšia osoba. Polícia navyše uviedla, že levica, nachádzajúca sa tiež objekte, nebola gravidná. V utorok o tom informovala polícia a následne český portál Novinky.cz.



Zo záznamov kamier aj z výsledkov pitvy vyplýva, že k útoku a úmrtiu muža došlo podvečer 4. marca. "Môžeme s istotou takisto vylúčiť, že by muža v objekte niekto zamkol," povedala policajná hovorkyňa Monika Kozumplíková.



Polícia zo záznamov tiež zistila, že v čase vstupu chovateľa do kotercov neboli lev a levica od seba oddelení a mali voľný pohyb v ohradenom priestore. "Posuvná brána z kari siete (zváranej siete), ktorá kóje oddeľuje, bola otvorená a chovateľ sa medzi šelmami voľne pohyboval," doplnila hovorkyňa.



Telo chovateľa spozoroval ráno jeho otec na kamerách, ktoré boli nainštalované v kotercoch. Vtedy ešte nebolo jasné, či je muž mŕtvy.



Na mieste mimoriadnej udalosti bol v pondelok ráno 5. marca okrem policajtov prítomný aj štátny zástupca (prokurátor), lekári záchrannej služby a odborníci zo zoologickej záhrady Zlín, ktorí doniesli narkotizačnú pušku. "Pôvodný zámer bol šelmy uspať. Po vyhodnotení situácie a zvážení všetkých možných variantov, ako tento zákrok zvládnuť bezpečne, aby nedošlo k ohrozeniu ďalších osôb, rozhodol veliteľ zásahu v súlade s názormi odborníkov nebezpečné zvieratá usmrtiť," vysvetlila policajná hovorkyňa.



Podľa policajtov nebolo možné vstúpiť do objektu bezpečne a aplikovať uspávaciu strelu. Policajti zo zásahovej jednotky potom použili zbrane v súlade so zákonom. "Na kamerových záznamoch je vidieť, že v čase útoku leva na chovateľa aj v čase streľby mala levica možnosť pohybu po celom objekte, nebola bezpečne oddelená od koterca, kde sa nachádzal lev a 33-ročný muž," dodala Kozumplíková. Medzi ľuďmi sa totiž šírila kritika, že mladú levicu mohli zachrániť.



Správa Štátneho veterinárneho ústavu Olomouc, ktorý vykonal pitvy levov, potvrdila, že levica nebola gravidná. "Po ľudskej stránke je nám ľúto, že sme museli k vzniknutej situácii takto pristúpiť," uviedla podľa portálu Novinky.cz policajná hovorkyňa.



Vsetínski kriminalisti prípad ďalej preverujú a čakajú ešte na výsledky niektorých ďalších znaleckých posudkov, ktoré už iba doplnia zistené fakty.