Potvrdili úmrtie muža, ktorý bol prvým prípadom eboly v Gome

Goma 16. júla (TASR) - Guvernér provincie Severné Kivu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) v utorok informoval o úmrtí muža, u ktorého sa ako prvého v meste Goma potvrdilo ochorenie ebola.



Nakazeným bol evanjelikálny kazateľ, ktorý v uplynulých dňoch autobusom cestoval medzi mestami Goma a Butembo - jedným z miest s najvyšším výskytom prípadov eboly.



V tom čase slúžil bohoslužby v siedmich chrámoch a bol aj vo fyzickom kontakte s veriacimi vrátane chorých.



Po návrate do Gomy šiel na miestnu kliniku vzhľadom na horúčku. Lekári mu po vyšetrení diagnostikovali ebolu a odporučili mu ísť do Butemba, kde sú lekári a zdravotníci lepšie vybavení na liečbu eboly. Muž však zomrel počas prevozu, spresnil guvernér provincie Carly Nzanzu.



Provincia Severné Kivu je epicentrom takmer rok trvajúcej epidémie eboly, ktorá si už vyžiadala viac ako 1600 životov, čo je druhý najvyšší počet v dejinách tohto ochorenia.



Nový prípad eboly, ktorý potvrdili v Gome, je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) varovaním a môže predznamenávať rozširovanie epidémie, uviedol námestník generálneho riaditeľa WHO pre mimoriadne situácie Mike Ryan.



Ryan spresnil, že po tom, čo sa výskyt eboly v Gome potvrdil, sa rozbehla naplno akcia, ktorej cieľom je zabrániť šíreniu vírusu.



V súvislosti s potvrdeným prípadom eboly v Gome vláda v susednej Rwande, ktorá má spoločnú hranicu s provinciou Severné Kivu, vydala pre občanov varovanie pred cestami do KDR.



Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu. V 50-90 percentách prípadov sa končí smrťou. Z človeka na človeka sa prenáša až vtedy, keď prepukne.