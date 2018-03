Povejšil:Ak SR požiada Prahu o zastupovanie na summite,Babiš to prijme

Dvojdňový summit Európskej rady, ktorý sa začne v Bruseli vo štvrtok (22.3.), bude mať primárne ekonomický charakter.

Brusel/Bratislava 21. marca (TASR) – Český premiér v demisii Andrej Babiš je pripravený zastupovať Slovenskú republiku na nadchádzajúcom dvojdňovom summite EÚ v Bruseli, ak česká strana dostane oficiálnu žiadosť zo Slovenska. Pre TASR to v stredu uviedol český veľvyslanec pri Európskej únii Martin Povejšil.



Veľvyslanec zdôraznil, že táto otázka sa týka tých, ktorí "komunikujú medzi Bratislavou a Prahou". "Ale ja nemám najmenšie pochybnosti o tom, že ak by sa Slovensko obrátilo na Českú republiku, tak Česká republika veľmi ochotne tú rolu prijme," skonštatoval Povejšil.



Nešlo by o prvý prípad vzájomného zastupovania na vrcholnom stretnutí lídrov EÚ. Robert Fico v marci 2017 zastúpil bývalého predsedu českej vlády, ktorý dvojdňový summit nedokončil pre snem ČSSD v Brne. Fico vtedy zastúpil Sobotku v druhý, neformálny deň summitu, keď sa už neprijímajú žiadne závery.



V prípade, ak prezident SR Andrej Kiska vymenuje do štvrtka novú vládu na čele s Petrom Pellegrinim (Smer-SD), na summite EÚ nás bude reprezentovať on. Pokiaľ sa tak nestane, v hre je aj možnosť, že Slovensko nebude mať na summite premiéra a môže sa nechať zastupovať iným štátom, napríklad Českou republikou.



Dvojdňový summit Európskej rady, ktorý sa začne v Bruseli vo štvrtok (22.3.), bude mať primárne ekonomický charakter. Hlavy štátov a predsedovia vlád členských krajín budú okrem iného diskutovať aj o útoku za pomoci nervového plynu v Salisbury, o vzťahoch s Tureckom či digitálnom zdaňovaní. V piatok, v druhý deň summitu, bude 27 lídrov (bez britskej premiérky) diskutovať o brexite a v ešte užšom formáte 19 lídrov eurozóny o zmenách, pred ktorými stojí spoločná menová únia.



Spravodajca TASR Jaromír Novak