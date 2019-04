Povodne a zosuvy pôdy na Sumatre zabili viac než 30 ľudí

Poškodené sú stovky budov, mostov a ciest, celkový rozsah škôd však zatiaľ nie je známy, keďže niektoré oblasti sú stále odrezané od sveta.

Jakarta 29. apríla (TASR) - Na najmenej 31 mŕtvych a 13 nezvestných stúpla v pondelok bilancia obetí povodní a zosuvov pôdy na indonézskom ostrove Sumatra. Tisíce ďalších ľudí prišli o strechu nad hlavou, informovala agentúra AP.



Zosuvy pôdy a povodne v juhozápadnej časti Sumatra nasledovali po niekoľkodňových výdatných dažďoch. Extrémne počasie postihlo deväť okresov alebo miest v provincii Bengkulu, kde bolo evakuovaných približne 12.000 ľudí.



Poškodené sú stovky budov, mostov a ciest, celkový rozsah škôd však zatiaľ nie je známy, keďže niektoré oblasti sú stále odrezané od sveta. Úrady v Begkulu hlásia iba počas uplynulého víkendu 29 obetí - najmä v dôsledku zosuvov pôdy - a pátrajú po 13 nezvestných.



Záplavy v niektorých častiach indonézskej metropoly Jakarta počas minulého týždňa spôsobili smrť dvoch ľudí a vyše 2000 donútili opustiť domovy.



Do pátracích a záchranných prác sa zapojili tisíce ľudí. Distribúciu pomoci ale sťažujú výpadky elektrickej energie, neprístupné cesty a veľké vzdialenosti medzi rôznymi oblasťami postihnutými katastrofami.



Indonézsky národný úrad civilnej ochrany varoval pred rizikom ďalších povodní a zosuvov, pokiaľ by prudké dažde pokračovali.



Obyvateľom navyše hrozí taktiež "druhotná pohroma" v podobe kožných chorôb či akútnych respiračných infekcií v dôsledku zlej hygieny a nedostatku čistej vody.



Povodne a zosuvy sú v Indonézii bežným javom, obzvlášť počas monzúnového obdobia, ktoré v tejto krajine trvá od októbra do apríla.