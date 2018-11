Povstalci húsíovia obsadili strechu nemocnice v Hudajde

Prístavné mesto Hudajda je kľúčové pre prísun humanitárnej pomoci a v závere konfliktu v krajine by tam mohli uviaznuť až státisíce civilistov.

Saná 8. novembra (TASR) - Povstalci v Jemene zaujali pozície na streche nemocnice v prístavnom meste Hudajda na pobreží Červeného mora, ktoré sa posledný týždeň pokúša dobyť koalícia síl pod vedením Saudskej Arábie. Vo štvrtok to oznámila mimovládna organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International (AI).



Vyvoláva to obavy, že šiitskí povstalci, známi ako húsíovia, plánujú využiť pacientov v nemocnici v Hudajde ako ľudské štíty a odvrátiť tak nálety koalície.



AI vyzvala bojujúce strany v Jemene, aby chránili civilistov. Koalícia, vedená Saudskou Arábiou a podporovaná Spojenými štátmi, sa do veľkej miery spolieha na vzdušné sily a pri náletoch počas takmer štyri roky trvajúcej vojny usmrtila už množstvo civilistov, pripomenula tlačová agentúra AP.



Samáh Hadídová z AI uviedla, že prítomnosť húsíov na streche nemocnice "je porušením medzinárodného humanitárneho práva, ale toto porušenie neznamená, že nemocnica, pacienti a zdravotnícky personál sú pre koalíciu zákonnými terčmi".



Prístavné mesto Hudajda je kľúčové pre prísun humanitárnej pomoci a v závere konfliktu v krajine by tam mohli uviaznuť až státisíce civilistov. V posledných dňoch v jeho okolí dochádza k opätovným bojom medzi vládnymi jednotkami a vzbúrencami.



Hudajda je teda dôležitým prístavom, kadiaľ prúdi do Jemenu humanitárna pomoc. Pod kontrolou húsíov je od roku 2014, keď títo šiitskí vzbúrenci obsadili aj hlavné mesto Saná a ďalšie časti Jemenu. Ich postup donútil v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny začať letecké útoky, aby sa povstalci nedostali do mesta Aden - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.



OSN nedávno varovala, že v Jemene, chudobnej arabskej krajine zmietanej vojnovým konfliktom, hrozí vypuknutie rozsiahleho hladomoru, ktorý by mohol postihnúť až 14 miliónov ľudí.