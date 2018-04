Povstalci pristúpili na odsun z najväčšieho mesta východnej Ghúte

Podľa SOHR sa pripravovalo v nedeľu na odsun z Dúmá približne 1300 bojovníkov a civilistov.

Káhira/Bejrút 1. apríla (TASR) - Rusko a sýrske povstalecké zoskupenie Džajš al-islám (Armáda islamu) dosiahli v nedeľu konečnú dohodu o odsune týchto milícií z najväčšieho mesta v oblasti východná Ghúta pri Damasku, ktoré doteraz ovládali. Informovali o tom sýrske štátne médiá a mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorých údaje prevzala tlačová agentúra DPA.



Mesto Dúmá bolo posledným útočiskom protivládnych síl vo východnej Ghúte - niekdajšej povstaleckej enkláve, kde sýrska armáda už v sobotu vyhlásila víťazstvo nad protivníkmi.



Na základe spomínanej dohody sa príslušníci koalície islamistických milícii Džajš al-islám presunú do povstalcami ovládaného mesta Džarábulus v severosýrskej provincii Aleppo, uviedla sýrska štátna tlačová agentúra SANA. Výmenou za možnosť bezpečného odchodu majú sprístupniť mesto Dúmá pracovníkom vládnych inštitúcií a prepustiť všetkých zajatcov.



Podľa SOHR sa pripravovalo v nedeľu na odsun z Dúmá približne 1300 bojovníkov a civilistov. Organizácia doplnila, že na základe tej istej dohody majú byť evakuovaní aj všetci kriticky chorí ľudia.



Agentúra AP medzitým uviedla s odvolaním sa na SANA, že autobusy odviezli z Dúmá do severosýrskej provincie Idlib bojovníkov povstaleckej skupiny Fajlak ar-rahmán. Išlo pritom o prvý organizovaný odsun povstalcov z tohto mesta, ktoré počas uplynulých siedmich rokov vojny v Sýrii vzdorovalo vládnym silám.



V priebehu niekoľkých hodín od oznámenia dohody mala vstúpiť do Dúmá ruská vojenská polícia, aby uistila miestnych obyvateľov, že sú v bezpečí, a odradila ich od úteku, uviedla organizácia SOHR so sídlom v Británii.



Úplné ovládnutie východnej Ghúty by bolo najväčším víťazstvom pre sýrskeho prezidenta Bašára Asada od decembra 2016, keď jeho sily získali po Ruskom podporovanej ofenzíve kontrolu nad mestom Aleppo.