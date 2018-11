Povstalci v Sýrii obnovili ťaženie proti IS na východe krajiny

Podľa SOHR sa za podpory náletov Američanmi vedenej medzinárodnej koalície podarilo Sýrskym demokratickým silám znovu získať pozície Islamského štátu v oblasti neďaleko východosýrskeho mesta Hadžín.

Bejrút 6. novembra (TASR) - Spojenými štátmi podporované sýrske povstalecké jednotky obnovili bojové operácie namierené proti Islamskému štátu (IS) v posledných izolovaných oblastiach pod kontrolou tejto teroristickej organizácie na východe Sýrie. Informovala o tom v utorok mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Agentúra DPA pripomenula, že minulý týždeň došlo po útoku Turecka na tamojšie pozície kurdských milícií k pozastaveniu ťaženia povstalcov proti IS.



SOHR uviedlo, že dobre vycvičení bojovníci zo Sýrskych demokratických síl (SDF), ktorí sa od októbra nachádzajú východne od rieky Eufrat, obsadili väčšinu oblastí, ktoré stratili počas uplynulého víkendu.



Povstalci Islamského štátu využili nepriaznivé počasie a proti bojovníkom zo SDF na východnej strane Eufratu uskutočnili sériu útokov.



Podľa SOHR sa za podpory náletov Američanmi vedenej medzinárodnej koalície podarilo Sýrskym demokratickým silám znovu získať pozície Islamského štátu v oblasti neďaleko východosýrskeho mesta Hadžín. SOHR - organizácia so sídlom v Británii - dodalo, že pri útokoch zahynulo 26 bojovníkov IS.



SDF pozastavili bojové operácie v oblasti východne od Eufratu 31. októbra. Urobili tak v dôsledku tureckého ostreľovania kurdských pozícií, pri ktorom prišiel o život najmenej jeden kurdský civilista a ďalších päť utrpelo zranenia.



Americkými silami podporované SDF v septembri vyhlásili, že začali záverečnú fázu ofenzívy s cieľom očistiť severovýchod Sýrie od militantov z IS.