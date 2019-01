Požiadavky odborárov adresovaných Orbánovi odmietol minister financií

Odborári v liste adresovanom Orbánovi sformulovali svoje požiadavky v štyroch bodoch - vrátane odvolania spornej novely zákonníka práce o rozšírení ročného rámca nadčasov.

Budapešť 14. januára (TASR) - Maďarská vláda neplánuje zriadiť delegáciu na rokovanie s odborármi, ako to minulý utorok (8.1.) v liste adresovanom predsedovi vlády Viktorovi Orbánovi žiadal celoštátny výbor na prípravu štrajku a demonštrácie (OSZDB). Internetové vydanie denníka Magyar Idők v pondelok zverejnilo oficiálnu vládnu reakciu, v ktorej minister financií Mihály Varga pripomenul, že existuje fórum na sociálny dialóg.



"Ak sa podniky a zamestnanci dohodnú, tak kabinet na ich žiadosť môže takúto dohodu preveriť," napísal v liste Varga, podľa ktorého o nadčasoch a mzdách sa majú dohadovať odborári so zamestnávateľmi, vláda do tohto procesu nemieni zasahovať.



Odborári v liste adresovanom Orbánovi sformulovali svoje požiadavky v štyroch bodoch - vrátane odvolania spornej novely zákonníka práce o rozšírení ročného rámca nadčasov.



Odborári v liste upozorňujú, že medzi nimi a kabinetom neexistuje vecná konzultácia. V dokumente podpísanom predsedom Maďarského zväzu odborárov (MASZSZ) Lászlóom Kordásom, predsedom Fóra spolupráce odborárskych organizácií (SZEF) Andrásom Földiákom a predsedom Odborárskeho bloku inteligencie (ÉSZT) Lászlóom Kutim požadovali:



- prehodnotenie zákonníka práce a odvolanie jej novely týkajúcej sa rozšírenia ročného rámca nadčasov;



- zmenu regulácie práva na štrajk a obnovenie vecného sociálneho dialógu, ktorý by odrážal záujmy pracujúcich;



- úpravu miezd, minimálnej mzdy, znovuzavedenie mimomzdových prostriedkov, úpravu miezd vo verejnej sfére a zavedenie minimálnej mzdy pre absolventov vysokých škôl;



- vypracovanie pružného systému odchodu pracovníkov do dôchodku a ďalšie úpravy dôchodkového systému.



Odborári tiež v liste vyzvali vládu, aby v súlade so zákonom o štrajku kabinet do piatich dní určil účastníka procesu vyjednávania. Na protivládnom protestnom zhromaždení v sobotu 5. januára v Budapešti pred vyše 5000 protestujúcimi na Kossuthovom námestí Kordás vyhlásil, že ak odborárom vláda nevyhovie, potom zorganizujú celoštátny výstražný štrajk.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach