Požiar dreveného domu na Sibíri neprežilo 8 ľudí

Kemerovo 27. februára (TASR) - Telá ôsmich ľudí vrátane troch detí našli ruskí hasiči na mieste požiaru obytného domu v meste Mariinsk na Sibíri. Oznámili to v stredu vyšetrujúce orgány v Kemerovskej oblasti, na ktorej území sa Mariinsk nachádza.



Podľa vyhlásenia, ktoré prevzala tlačová agentúra DPA, obete požiaru objavili v zhorenisku po požiari prízemného dreveného domu s jedným obývaným bytom. Predpokladá sa, že oheň sa rozšíril v noci na stredu z piecky na drevo. Presnú príčinu požiaru majú určiť experti.



Usmrtené deti sú vo veku od jedného do ôsmich rokov.



K vážnym požiarom obytných domov dochádza na Sibíri opakovane v dôsledku nedostatočnej protipožiarnej ochrany, a to predovšetkým v zimnom vykurovacom období, keď v tejto časti Ruska prevládajú extrémne mrazy. Počet obetí na životoch je často vysoký vzhľadom na skutočnosť, že v jednotlivých bytoch žije spolu mnoho ľudí, pripomenula DPA.