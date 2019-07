Požiar na bývalom vojenskom cvičisku v Nemecku sa už ďalej nerozširuje

Požiar v oblasti ležiacej asi 170 kilometrov severozápadne od Berlína vypukol ešte v nedeľu, odkedy prerástol do najväčšej katastrofy svojho druhu v povojnových dejinách Meklenburska-Predpomoranska.

Berlín 3. júla (TASR) - Tisíce hasičov, vojakov a pracovníkov civilnej ochrany sa snažia dostať pod kontrolu požiar lesného a krovinatého porastu, ktorý vypukol v bývalom vojenskom výcvikovom priestore pri obci Lübtheen v nemeckej spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko.



Situácia zostáva kritická a plocha zasiahnutá plameňmi sa v utorok zdvojnásobila, k ďalšiemu rozširovaniu však odvtedy nedochádza, informovali tlačové agentúry DPA a AP.



Zasahujúce zložky začali teraz bojovať proti plameňom aj "zvnútra" a prvýkrát nasadzujú vozidlá v častiach bývalého výcvikového priestoru, ktoré sú vzhľadom na prítomnosť starej munície prístupné len obmedzene. Cesty sprejazdňujú pomocou obrnených buldozérov.



Rozloha územia zasiahnutého požiarom dosiahla do utorkového večera 1200 hektárov, čo je približne pätina celého areálu, ktorý armáda opustila v roku 2013. Oheň sa však od štyroch priľahlých obcí, odkiaľ preventívne evakuovali zhruba 650 obyvateľov, začal vzďaľovať. Tí sa preto mohli v stredu vrátiť do svojich príbytkov.



Podľa šéfa zásahového štábu Stefana Sternberga je čoraz viac náznakov, že požiar v bývalom výcvikovom priestore bol úmyselne založený.