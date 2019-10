Požiar na stavenisku zahalil novozélandský Auckland do čierneho dymu

Auckland 22. októbra (TASR) - Veľký požiar, ktorý vypukol v utorok na streche rozostavaného kongresového centra uprostred novozélandského Aucklandu, zahalil toto najväčšie mesto krajiny do hustého čierneho dymu.



Úrady požiadali ľudí, aby sa vyhýbali centru mesta. Na miesto uháňalo vyše 20 hasičských vozidiel, ktoré pomáhali bojovať s plameňmi. Niekoľko ciest uzatvorili, informovala tlačová agentúra AP.



Záchranná služba St. John uviedla, že jednu osobu vo vážnom stave previezla neskoro popoludní, asi tri hodiny po vypuknutí požiaru, do mestskej nemocnice Auckland City Hospital. Zatiaľ neboli hlásené obete na životoch.



Požiar donútil správcov blízkeho komplexu SkyCity, aby evakuovali jeho svetoznámu telekomunikačnú a pozorovaciu vežu, ako aj tamojšie kasíno, hotely a kancelárie firiem, keďže sa nachádzajú blízko staveniska.



Novozélandské Medzinárodné kongresové centrum s kapacitou vyše 3000 ľudí mali otvoriť na budúci rok. V plánoch sa nachádza aj nový hotel s 300 izbami, ktorý stavajú vedľa kongresového centra.



Práce sa na mieste začali v roku 2015, ale zaostávajú za harmonogramom a prekročil sa už aj plánovaný rozpočet. Projekt má stáť vyše 700 miliónov novozélandských dolárov (402 miliónov eur).



Hovorca protipožiarnej a záchrannej služby Dave Woon médiám povedal, že bolo veľmi ťažké plamene uhasiť. "Je to obrovský požiar, ktorý zachvátil aj tlakové fľaše a vypukol niekde v oblasti strechy a odkvapov," dodal už skôr hovorca.