Požiar si vynútil evakuáciu hotela v centre Berlína

Hasiči hasia požiar v 11-poschodovom hoteli Mandala v centre nemeckej metropoly Berlín 7. februára 2018. Foto: TASR/AP

Berlín 7. februára (TASR) - Požiar, ktorý v stredu predpoludním vypukol na najvyššom 11. poschodí luxusného hotela The Mandala na Postupimskom námestí v centre Berlína, sa viac ako 40 hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Podľa slov ich hovorcu zrejme nedošlo k ujmám na zdraví občanov. Hostí včas evakuovali.Rozsah materiálnych škôd, ani dopady na prevádzku samotného zariadenia nie sú predbežne známe.Podozrenie, že požiar vypukol v saune, ktorá je súčasťou rozsiahlej wellnessovej zóny hotela, sa nepotvrdilo. Jeho príčiny tak objasní až ďalšie vyšetrovanie za účasti expertov.Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnili internetový server rbb24.de, niektoré ďalšie berlínske médiá, ako aj tlačová agentúra DPA.Luxusný hotel je jedným z partnerov medzinárodného filmového festivalu Berlinale, pre organizátorov ktorého bola správa o stredajšom požiari v zariadení nepríjemnou informáciou.Ako ďalej pre rbb24 uviedla hovorkyňa festivalovej prehliadky Frauke Greinerová, predmetom skúmania bude teraz to, aké dôsledky bude mať požiar na rezervácie ubytovania pre festivalových hostí vrátane VIP osobností, ktoré zvykli bývať práve v tomto zariadení.Z okolia hotela hlásili, prirodzene, dočasné narušenie dopravy, pretože ulice v jeho okolí polícia uzavrela vzhľadom na úsilie hasičov čo najskôr plamene uhasiť. Medzičasom však všetky odklonené autobusové linky premávajú už po riadnej trase, aj keď môžu ešte meškať.