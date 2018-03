Požiar v Kemerove: Do väzby vzali ochrankára i riaditeľku OC

V súvislosti s požiarom, ktorý si vyžiadal 64 obetí na životoch, bolo zadržaných a vypočúvaných päť podozrivých.

Kemerovo 29. marca (TASR) - Súd v ruskom meste Kemerovo vo štvrtok rozhodol o vzatí do väzby príslušníka bezpečnostnej služby, ktorý v nedeľu po vypuknutí požiaru v obchodno-zábavnom centre neaktivoval výstražný systém. Muž bude vo väzbe dva mesiace, do 25. mája.



Na dva mesiace bola v stredu do väzby vzatá aj generálna riaditeľka kemerovského komplexu Zimná višňa.



Ruská agentúra Interfax dodala, že v súvislosti s požiarom, ktorý si vyžiadal 64 obetí na životoch, bolo zadržaných a vypočúvaných päť podozrivých.



Požiar v obchodno-zábavnom centre Zimná višňa vypukol 25. marca na najvyššom poschodí objektu, kde sa nachádzali kinosály. Keďže bola nedeľa, kiná boli plné ľudí, najmä detí vo veku 10-13 rokov.



Prvá fáza vyšetrovania ukázala, že v obchodnom centre posledný týždeň nefungovala automatická požiarna signalizácia. Zamestnanec bezpečnostnej služby po vypuknutí požiaru nezapol výstražný systém, ktorý by bol návštevníkov upozornil na bezprostredné nebezpečenstvo a nutnosť evakuácie.