Pozorovatelia: Počas volieb v Afganistane došlo k porušeniam zákona

Pozorovatelia hlásili aj porušenie zákazu predvolebnej agitácie. V blízkosti mnohých volebných miestností totiž zostali plagáty propagujúce strany či kandidátov.

Kábul 20. októbra (TASR) - Ukončenie hlasovania v parlamentných voľbách v Afganistane sprevádzal chaos - podobne ako ráno pri otváraní volebných miestností, informovala agentúra AP.



Podľa AP Nezávislá volebná komisia (IEC) v podstate nevie, v koľkých z odhadovaných 21.000 volebných miestností sa skončilo hlasovanie o 16.00 h miestneho času, ako to bolo pôvodne naplánované.



Kvôli technickým a organizačným problémom boli totiž mnohé z volebných miestností otvorené neskôr - niekde sa s otvorením meškalo aj päť hodín. IEC v daných lokalitách povolila predĺženie hlasovania do 20.00 h miestneho času. Niektoré volebné miestnosti budú otvorené aj v nedeľu.



Pozorovatelia, ktorí v sobotu monitorovali priebeh hlasovania vo voľbách do dolnej komory afganského parlamentu, zaznamenali mnohé prípady vážneho porušenia volebného zákona, informovala v sobotu nezávislá tlačová agentúra PAN.



V niektorých regiónoch pozorovateľom zo Združenia za transparentné voľby (TEFA) ani nedovolili vstúpiť do volebných miestností. Inde im úradníci zakázali preniesť do volebnej miestnosti mobilné telefóny a zaznamenať priebeh hlasovania.



Hovorca nezávislej komisie na skúmanie sťažností súvisiacich s voľbami Alí Rézá Rúhání konštatoval, že "narušenie hlasovacieho procesu vážne ohrozuje transparentnosť volieb". Poukázal aj na to, že IEC nevyriešila väčšinu problémov pri hlasovaní, na ktoré bola oficiálne upozornená. Došlo aj k prípadom vyhrážok na adresu pozorovateľov či k fyzickým útokom na nich.



Ako informovala IEC, na parlamentné voľby v Afganistane sa akreditovalo 234.000 pozorovateľov, ktorí zastupovali miestne mimovládne organizácie, ale aj medzinárodné štruktúry, ako napríklad OSN.



Afganské úrady pred hlasovaním uviedli, že jeho transparentnosť bude zabezpečená vďaka využitiu biometrického systému registrácie voličov. Vláda na tento účel nakúpila 24.000 prístrojov a zaškolila členov volebných komisií. Afganské médiá však informovali, že v deň volieb v niektorých volebných miestnostiach tieto registračné prístroje ani neboli, inde nefungovali, alebo tam neprišli zaškolení pracovníci. Kvôli tomu sa pred mnohými miestnosťami vytvárali dlhé rady čakajúcich voličov.



Parlamentné voľby v Afganistane sprevádzali okrem organizačných a technických problémov aj násilnosti, ktoré si vyžiadali vyše 30 obetí na životoch. V Kábule došlo aj k samovražednému atentátu, ktorý si vyžiadal najmenej 15 obetí. K zodpovednosti za túto akciu sa zatiaľ nikto neprihlásil. Pred útokmi počas volieb však varovalo fundamentalistické hnutie Taliban i extrémistická organizácia Islamský štát.