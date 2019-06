Pozostalí po obetiach letu MH17 chcú vysvetlenie od premiéra Malajzie

Medzinárodná vyšetrovacia komisia 28. septembra 2016 oznámila, že tragický koniec letu MH17 spôsobila raketa 9K37 Buk, ktorá bola odpálená z územia ovládaného proruskými separatistami na Ukrajine.

Brusel/Amsterdam 3. júna (TASR) - Príbuzní ľudí, ktorí prišli o život 17. júla 2014 pri zostrelení lietadla malajzijskej spoločnosti nad východnou Ukrajinou (let MH17), vyzvali malajzijského premiéra Mahathira Mohamada, aby vysvetlil svoje slová, v ktorých spochybnil, že by "vysoko disciplinovaná" strana, akou je napríklad Rusko, mohla pred piatimi rokmi zostreliť uvedené lietadlo. O vysvetlenie požiadala aj holandská vláda, uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



"Jeho komentáre sú nielen bizarné a rušivé, ale sú aj kontraproduktívne pri hľadaní pravdy o zavraždení 298 ľudí vrátane 43 Malajzijčanov," uviedla pracovná skupina pre odhalenie pravdy o MH17 (Werkgroep Waarheidsvinding MH17) v tlačovej správe.



Mohamed počas minulotýždňovej návštevy Japonska, kde vystúpil na konferencii o budúcnosti Ázie, počas tlačovej konferencie v klube japonských zahraničných korešpondentov spochybnil zistenia medzinárodnej vyšetrovacej komisie (JIT), že za zostrelením lietadla je Rusko.



"Obviňujú Rusko, ale kde sú dôkazy? Vieme, že raketa, ktorá zasiahla lietadlo, je raketa ruského typu, ale mohla byť tiež vyrobená na Ukrajine. Potrebujeme silný dôkaz, že ju vystrelili Rusi. Mohli to byť aj povstalci na Ukrajine, mohla to byť ukrajinská vláda, pretože aj oni majú rovnakú raketu," povedal malajzijský premiér.



Medzinárodná vyšetrovacia komisia 28. septembra 2016 oznámila, že tragický koniec letu MH17 spôsobila raketa 9K37 Buk, ktorá bola odpálená z územia ovládaného proruskými separatistami na Ukrajine. Raketový systém bol podľa nej dovezený z Ruska, kam bol po zostrelení vrátený späť.



Vlani v máji Holandsko aj Austrália uviedli, že zodpovednosť za zostrelenie letu MH17 nesie Rusko. Moskva však sústavne popiera akúkoľvek účasť na tejto tragédii.



"V konečnom dôsledku vnímame jeho komentáre, so všetkou úctou k premiérovi a jeho práci, ako zradu všetkých obetí a ich smútiacich rodín," uvádza sa v stanovisku Werkgroep Waarheidsvinding MH17 k vyjadreniam Mohamada.



Holandská vláda takisto vyzvala malajzijského premiéra, aby vysvetlil svoje vyjadrenia týkajúce sa letu MH17.



