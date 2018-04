Pozvanie ochranárskej strany LMP prijala celá maďarská opozícia

Spolupredsedníčka LMP Bernadett Szélová vyjadrila radosť z toho, že sa schôdzka uskutočnila.

Budapešť 23. apríla (TASR) - Na nedeľňajšiu iniciatívu maďarskej opozičnej ochranárskej strany Politika môže byť iná (LMP) zareagovali všetky opozičné strany. Na schôdzku s cieľom koordinovať svoje plány a predstavy o politických krokoch v novom zákonodarnom zbore prišli politici strán Jobbik, Maďarskej socialistickej strany (MSZP), Dialógu (Párbeszéd) i Demokratickej koalície, informovala komerčná spravodajská televízia Hír TV.



Spolupredsedníčka LMP Bernadett Szélová vyjadrila radosť z toho, že sa schôdzka uskutočnila. "Všetci sme mali pocit, že prakticky padol múr, pretože sme rokovali o otázkach, o ktorých sme mohli a mali hovoriť podstatne skôr. Teraz sa to však stalo, a odteraz sme dohodnutí, že budeme rokovať viac," povedala spolupredsedníčka.



Dodala, že opozičné strany prišli s konkrétnymi návrhmi, a že rokovanie bolo konštruktívne. "Chceme účinne pracovať v prospech maďarských voličov," zdôraznila Szélová.



Podľa informácií ATV stretnutie bude pokračovať aj v utorok. LMP v nedeľu pripomenula, že opozičné strany by nemali bojovať proti sebe, ale proti vládnej strane Fidesz. Spravodajský server index.hu v tejto súvislosti napísal, že LMP sa pokúša o to, čo sa nepodarilo v predvolebnej kampani.



Strana LMP k pondelňajšej opozičnej schôdzke pred ustanovujúcou schôdzou parlamentu, ktorá sa má konať 8. mája, poznamenala, že iba zomknutím opozície je možné vyvinúť tlak voči moci vládneho bloku Fidesz - Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP).



Podľa neoficiálnych konečných výsledkov volieb z 8. apríla získal Fidesz-KDNP premiéra Viktora Orbána 133 mandátov, Jobbik obsadí 26 poslaneckých kresiel, blok MSZP - Dialóg 20 kresiel, DK deväť kresiel a LMP osem kresiel. Zvyšné tri poslanecké miesta v Národnom zhromaždení obsadí jeden nezávislý poslanec, jeden poslanec za stranu Spolu (Együtt) a zástupca nemeckej menšiny v Maďarsku.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)