Strelec z pražskej nemocnice je vo väzbe

Dôvodom väzby je hrozba, že muž, ktorý sa lieči na onkologické ochorenie, by mohol pokračovať v trestnej činnosti - už je z nej aj obvinený.

Praha 11. marca (TASR) - Pražský súd poslal v nedeľu do väzby muža liečeného na oddelení hematológie v nemocnici v mestskej štvrti Vinohrady, ktorý je podozrivý z pokusu o vraždu dvoch spolupacientov na izbe. Jeden z nich zraneniam podľahol.



Pojednávanie obvodného súdu sa konalo v areáli nemocnice, policajná eskorta mala potom príkaz prepraviť muža do väznice Pankrác, v ktorej poskytujú aj nemocničnú starostlivosť. Informácie priniesol český portál Novinky.cz.



Dôvodom väzby je hrozba, že muž, ktorý sa lieči na onkologické ochorenie, by mohol pokračovať v trestnej činnosti - už je z nej aj obvinený.



Advokát muža Martin Hádek nepodal po dohode s klientom proti väzbe sťažnosť, preto je súdne uznesenie právoplatné.



Muža mali previezť do väzobnej väznice na pražskom Pankráci, kde je aj nemocnica s poliklinikou a kde mu bude poskytnutá lekárska starostlivosť.



Tragický incident sa stal v noci na sobotu na oddelení hematológie. Približne 70-ročný muž postrelil dvoch pacientov, ktorí mu údajne prekážali. Útočníka spacifikovala zdravotná sestra.



Jeden zo zranených v sobotu zomrel, druhý postrelený je mimo ohrozenia života. Podľa informácií médií mal šťastie, keď sa mu vzhľadom k uhlu streľby náboj odrazil od lebky.



Prípad vyšetrujú kriminalisti z oddelenia vrážd, ktorí strelca v sobotu obvinili z pokusu o vraždu dvoch alebo viacerých ľudí. Obvinený, ktorý mal zbraň legálne, podľa kriminalistov odmietol pred políciou vypovedať.



Po úmrtí jedného z pacientov sa trestný čin zrejme prekvalifikuje na dokonaný. Súd môže udeliť až výnimočný trest, pripomenul spravodajský portál Novinky.cz.