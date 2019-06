Právnici žiadajú vyšetrovanie EÚ v prípade úmrtí migrantov

Príslušný 200-stranový dokument, obsahujúci dôkazový materiál, bol haagskemu tribunálu predložený v pondelok.

Haag 4. júna (TASR) - Skupina právnikov sa obrátila na Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu, aby otvoril vyšetrovanie voči EÚ vo veci úmrtí migrantov v Stredozemnom mori a zlého zaobchádzania, ktorému sú vystavení na území Líbye. Európskej únii v tejto súvislosti pripísala zodpovednosť za zločiny proti ľudskosti, informovala v utorok agentúra DPA.



Príslušný 200-stranový dokument, obsahujúci dôkazový materiál, bol haagskemu tribunálu predložený v pondelok. Uvádza sa v ňom, že v rokoch 2016 - 2018 zahynulo v Stredozemnom mori viac ako 14.000 migrantov a ďalších viac ako 40.000 zadržali v táboroch a detenčných centrách na území Líbye. V týchto táboroch boli na migrantoch páchané závažné zločiny vrátane vrážd, znásilňovania, mučenia a zotročovania.



Podľa predkladateľov je za úmrtia migrantov v Stredozemnom mori i za uvedené zločiny v súlade s medzinárodným právom zodpovedná EÚ, keďže sa diali s jej vedomím. Únia totiž od roku 2015 aktívne praktizuje politiku, ktorej cieľom je odradiť migrantov od toho, aby sa vydávali na plavbu do Európy. Podľa právnikov EÚ pokračovala v spolupráci s Líbyou pri zadržiavaní migrantov i napriek tomu, že vedela o zlých podmienkach panujúcich v tamojších táboroch.



Osobitnú zodpovednosť predkladatelia v tejto súvislosti pripísali Nemecku, Taliansku a Francúzsku. Paríž označil tieto obvinenia za "absurdné" a právne nepodložené.



Hovorkyňa Európskej komisie pre migráciu Natasha Bertaudová na dokument predložený ICC priamo nereagovala. Zdôraznila však, že hlavným cieľom európskej migračnej politiky je záchrana ľudských životov.



Medzinárodný trestný súd už pred časom začal preverovať správy o páchaní zločinov a nehumánnych podmienkach v líbyjských utečeneckých táboroch.



"Nechávame to na prokurátora (ICC), či sa odváži ísť do mocenských štruktúr a vyšetrovať v srdci Bruselu, Paríža, Berlína a Ríma," uviedol jeden zo spoluautorov dokumentu, francúzsko-španielsky právnik právo Juan Branco, ktorého citovala agentúra AP. Ďalším autorom je izraelský expert na medzinárodné právo Omer Šac.



Medzinárodný trestný súd dostáva podľa AP mnoho podobných žiadostí. To, či sa v konkrétnom prípade začne vyšetrovanie a bude vznesená obžaloba, závisí od posúdenia prokurátorov ICC.