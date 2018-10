Právnik amerického pastora Brunsona verí v jeho prepustenie z väzby

A. C. Brunson je obvinený z toho, že sa snažil ovplyvniť Kurdov, aby prestúpili na kresťanstvo, a destabilizovať tak Turecko.

Izmir 12. októbra (TASR) - Právnik amerického pastora Andrewa Craiga Brunsona, súdeného v Turecku za terorizmus a špionáž, očakáva zrušenie domáceho väzenia pre svojho klienta. Ismail Cem Halavurt to povedal pre agentúra DPA krátko pred začiatkom piatkového pojednávania v západotureckom meste Izmir na pobreží Egejského mora.



"Dúfam," povedal. "Očakávame, že bude zrušené jeho domáce väzenie, to je minimálne náš cieľ," povedal Halavurt pre DPA s tým, že treba počkať na rozhodnutie súdu.



Na dnešné pojednávanie dostalo predvolanie sedem svedkov, dvaja na podnet žaloby a päť obhajoby.



Správu o Brunsonovom možnom prepustení po dvoch rokoch domáceho väzenia pre agentúru AP vo štvrtok večer potvrdila aj nemenovaná osoba podieľajúca sa na snahách o jeho prepustenie. Podľa nej 50-ročného pastora z amerického štátu Severná Karolína by mohli pustiť na slobodu už na najbližšom súdnom pojednávaní v piatok, kam osobne príde.



Brunson je obvinený z toho, že sa snažil ovplyvniť Kurdov, aby prestúpili na kresťanstvo, a destabilizovať tak Turecko. Podľa tureckých úradov tiež podporoval sieť vedenú islamským duchovným Fethullahom Gülenom, ktorého Ankara viní z pokusu o štátny prevrat.



V prípade odsúdenia môže dostať trest 35 rokov za mrežami.