Právnik Michael Avenatti čelí obžalobe z vydierania a podvodu

Los Angeles 25. marca (TASR) - Americká federálna prokuratúra obžalovala právnika Michaela Avenattiho, ktorý je kritikom amerického prezidenta Donalda Trumpa, z vydierania, bankového podvodu a podvodu spáchaného prostredníctvom elektronickej komunikácie, informovala v pondelok agentúra AP.



Hovorca prokuratúry v Los Angeles Ciaran McEvoy povedal, že Avenattiho v pondelok zatkli v New Yorku. McEvoy povedal, že tento právnik, ktorý pôsobil ako obhajca pornoherečky Stormy Daniels v súdnom spore s Donaldom Trumpom, čelí obvineniam v štátoch New York a Kalifornia.



V New Yorku ho obvinili z toho, že sa vyhrážal poškodením dobrého mena spoločnosti Nike. Podľa prokuratúry žiadal, aby mu výrobca športového oblečenia vyplatil v prepočte viac než 8,8 milióna eur.



Agentúra Reuters uvádza, že prokuratúra v Kalifornii Avenattiho obžalovala zo sprenevery peňazí klienta za účelom splatenia vlastných dlhov. Obvinila ho tiež z využívania falošných daňových priznaní s cieľom získať milióny dolárov vo forme bankových pôžičiek.



Pornoherečka Stormy Daniels podľa správ amerických médií ukončila svoju spoluprácu s Avenattim už pred niekoľkými týždňami, čo zdôvodnila nečestnými praktikami z jeho strany, informovala stanica BBC.