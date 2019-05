Právnik o leteckom nešťastí v Etiópii: Boeing cynicky kalkuloval

Advokát Nomaan Husain chce od spoločnosti Boeing pre svoju francúzsku klientku ako odškodné vysúdiť 276 miliónov eur. Vysvetlil, že v podstate ide o príjem spoločnosti Boeing za jeden deň v roku.

Paríž 22. mája (TASR) - Právnikom manželky jednej zo 157 obetí nehody lietadla Boeing spoločnosti Ethiopian Airlines z marca tohto roka je Američan Nomaan Husain špecializujúci sa na prípady leteckých nešťastí. V súdnom spore proti Boeingu bude zastupovať aj niekoľko ďalších rodín obetí, najmä zo Spojených štátov a Kene.



Ako informoval denník Le Figaro, manžel Francúzky Nadege Duboisovej-Seexovej bol jedným z cestujúcich na palube lietadla typu Boeing 737 MAX 8 spoločnosti Ethiopian Airlines, ktoré sa 10. marca niekoľko minút po štarte zrútilo do polí juhovýchodne od Addis Abeby. V lietadle bolo 157 ľudí z viac než 30 krajín vrátane štyroch občanov Slovenska. Tragédia viedla k pozastaveniu prevádzky týchto strojov na celom svete.



Advokát Nomaan Husain chce od spoločnosti Boeing pre svoju francúzsku klientku ako odškodné vysúdiť 276 miliónov eur. Vysvetlil, že v podstate ide o príjem spoločnosti Boeing za jeden deň v roku.



"Vydelili sme sumu 101 miliárd dolárov počtom dní v roku," uviedol, pričom dodal, že vymáhanie peňazí "je jediný spôsob, ako zasiahnuť Boeing, ktorý sa nechá ovládať chamtivosťou".



"Musí to byť odkaz všetkým ostatným spoločnostiam, aby zisk nenadradili bezpečnosti," uviedol právnik. Boeing podľa neho "cynicky kalkuloval", že jeho finančné straty budú menšie, ak vyplatí rodiny obetí (leteckého nešťastia), než keby zastavil predaj lietadiel Boeing 737 Max.



Pripomenul, že spoločnosť Boeing dostala "nie menej ako 200 upozornení" na chyby vo fungovaní lietadla 737 MAX 8 ešte pred prvou tragickou haváriou stroja tohto typu, ku ktorej došlo v októbri 2018 v Indonézii. Husain zdôraznil, že napriek tomu Boeing nekonal.



Duboisová-Seexová uviedla, že svoj boj "Dávida proti Goliášovi nevzdá a povedie ho až do konca". Vyhlásila, že "toto lietadlo nemalo nikdy vzlietnuť", čím by jeho výrobca zabránil 157 trestným činom. Boeing sa však nechal ovládnuť "ziskom, chamtivosťou a nedbanlivosťou".



Boeing v sobotu priznal, že po dvoch spomínaných tragických haváriách musel napraviť nedostatky v softvére letového simulátora lietadla 737 MAX, ktorý sa používa na výcvik pilotov.



Išlo o prvé priznanie nedostatkov zo strany spoločnosti odvtedy, ako stiahla z prevádzky inkriminovaný typ lietadla následkom jeho celosvetového zákazu leteckými spoločnosťami a regulačnými úradmi. Všeobecne sa predpokladá, že príčinou oboch havárií bol z veľkej miery chybný softvér automatického letového systému MCAS.