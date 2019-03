Objavili sa správy, že novonarodený syn S. Begumovej zomrel

Devätnásťročná tínedžerka v roku 2015 ušla s dvoma školáčkami z Británie a cez Turecko sa dostala do Sýrie, aby mohla žiť v takzvanom Islamskom štáte (IS).

Londýn/Damask 8. marca (TASR) - Právnik rodiny tínedžerky a "džihádistickej nevesty" Shamimy Begumovej v piatok oznámil, že sa objavili "jasné, ale zatiaľ nepotvrdené správy", že Begumovej novonarodený syn zomrel. Informáciu priniesol portál televízie Sky News.



Právnik Tasnime Akunjee na Twitteri napísal: "Máme jasné, ale zatiaľ nepotvrdené správy, že syn Shamimy Begumovej zomrel. Bol britským občanom." Chlapec sa narodil minulý mesiac.



Devätnásťročná tínedžerka v roku 2015 ušla s dvoma školáčkami z Británie a cez Turecko sa dostala do Sýrie, aby mohla žiť v takzvanom Islamskom štáte (IS). Tam sa vydala za bojovníka tejto militantnej organizácie, ktorému porodila tri deti. Dve podľa slov samotnej tínedžerky zomreli už skôr.



Begumová a jej novonarodený syn Džarráh žili v sýrskom utečeneckom tábore po tom, ako Británia odobrala mladej žene britské občianstvo a tak sa nemohla vrátiť k svojej tamojšej rodine.



Begumová minulý mesiac vyhlásila, že jej syn je chorý, ale nedovolí mu vrátiť sa do Británie samému.



V interview s dopisovateľom televízie Sky News Johnom Sparksom povedala: "Práve teraz mám ťažkosti zohnať najnutnejšie veci, ktoré potrebujem." Dodala, že stratila svoju "kartu".



Na otázku, či chce niečo odkázať britským politikom, Begumová uviedla: "Bola by som rada, keby s trochu väčším súcitom v srdci prehodnotili môj prípad, chápete."



Begumovej manžel, holandský bojovník IS Yago Riedijk (27), pre Sky News povedal, že obaja urobili chybu, keď sa pridali k tejto teroristickej skupine.



Muža v súčasnosti zadržiavajú v kurdskom zadržiavacom centre na severovýchode Sýrie. Begumovú si vzal za manželku len niekoľko týždňov po tom, čo ako 15-ročná prišla v roku 2015 na územie IS.



Dodal: "Viem, že Shamima nie je pre nikoho nijako nebezpečná... ale urobila chybu a bude musieť žiť s následkami. Nikdy nič neurobila, bola len manželkou."



Shamima sa s dvoma kamarátkami pridala k IS vo februári 2015. Znova sa objavila minulý mesiac v sýrskom utečeneckom tábore a bola vo vysokom štádiu tehotenstva. Vyjadrila túžbu vrátiť sa do Británie, keďže samozvaný kalifát zanikol. Ako je už známe, Británia ju odmietla prijať.