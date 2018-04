Pravoslávni v Jeruzaleme oslávili zázrak zostúpenia Svätého ohňa

Pravoslávni veriaci slávia veľkonočné sviatky - paschu - práve tento víkend.

Jeruzalem 7. apríla (TASR) - Tisíce pravoslávnych veriacich z celého sveta sa v sobotu Jeruzaleme zúčastnili na zázraku zostúpenia Svätého ohňa, ktorý sa každoročne odohráva v Chráme Božieho hrobu na oslavu Ježišovho zmŕtvychvstania a je tradičným vyvrcholením pravoslávnych veľkonočných sviatkov. Informovala o tom agentúra AP.



Obrad sa každoročne vykonáva už vyše 1600 rokov a je zrejme najstaršou nemennou kresťanskou liturgiou na svete.



Rituál sa vždy začína okolo poludnia, keď do chrámu vstúpia izraelskí predstavitelia, symbolizujúci Rimanov z Ježišovej doby. Vnútri vojdú do edikuly (menšia sakrálna stavba), kde sa podľa tradície nachádza Ježišov hrob, a skontrolujú, či v nej nie je nič, čím by bolo možné zapáliť oheň.



Keď vylúčia možnosť podvodu, edikulu zapečatia. Až potom vstúpi do hrobky jeruzalemský patriarcha s dvoma zväzkami nezapálených sviec.



Keď opäť vyjde, sviečky horia - veriaci to považujú za zázrak - a svetlo je odovzdané patriarchom arménskej a koptskej cirkvi a potom aj zhromaždeným veriacim.



Kým pravoslávni veriaci považujú zapálenie Svätého blahodatného ohňa za zázrak, katolícka cirkev ani protestanské cirkvi ho neuznávajú.



Svätý oheň z Jeruzalema sa roznáša do okolitých miest i viacerých krajín, kde žijú pravoslávni kresťania. Prevážajú ho do nich letecky, aby sa k nim dostali včas - do vigílie Veľkonočnej nedele.



