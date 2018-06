Pražská polícia obnovila pátranie po lovcovi pokladov

Hliadky riečnej polície hľadali od soboty muža až do skorých ranných hodín.

Praha 10. júna (TASR) - Pražskí policajti pokračujú v nedeľu pozdĺž Vltavy v pátraní po človeku, ktorý sa pri geocachingu stratil v sústave podzemných kanálov Motolského potoka. Jednu mladú ženu, ktorá patrila k štyrom hľadačom skrýš, už v sobotu našli mŕtvu. Prístup do kanálov pátracím tímom pri Smíchovskej náplavke komplikovalo počasie, informuje spravodajský server iDNES.cz.



Hliadky riečnej polície hľadali od soboty muža až do skorých ranných hodín. Policajný hovorca Jan Rybanský uviedol, že doteraz sa druhého nezvestného nepodarilo nájsť a pátranie tak ďalej pokračuje.



Policajti sa zameriavajú najmä na oblasť okolo galérie Mánes, Rašínovo nábrežie a priepust, ktorá sa tam nachádza. Do pátracej akcie je zapojená riečna polícia. V sobotu sa pripojili aj potápači, v nedeľu ich o pomoc polícia zatiaľ nepožiadala.



Policajný hovorca potvrdil, že sobotný nález mŕtveho tela pri Hořejšom nábreží patril nezvestnej žene. Spresnil, že ide o ženu ročník 1991.



Skupinu pátračov prekvapil v sobotu v podzemí náhly príval vody v dôsledku prudkých búrok. Polícia v sobotu prijala oznámenie, že v sústave kanálov by sa mali nachádzať dve osoby, ktoré sa tam stretli pri geocachingu. Pôvodne šlo o štyri osoby, dvom z nich sa však podarilo zachrániť a skončili v nemocnici, spresnil Rybanský.



Na miesto neskôr dorazili záchranné zložky s policajtmi a hasičmi. Potápači sa vzhľadom na počasie do sústavy kanálov nemohli dostať. Riečna polícia prehľadávala Vltavu a oddiely náplavku, píše server iDNES.cz.