Pražský orloj sa zastavil, čaká ho zhruba polročná rekonštrukcia

Reštaurátori budú na oprave astronomických hodín pracovať asi šesť mesiacov, pričom ich rekonštrukcia bude stáť zhruba na desať miliónov českých korún.

Praha 8. januára (TASR) - Na pražskom staromestskom námestí sa v pondelok ráno o 9.00 h zastavil orloj. Jednu z najvyhľadávanejších turistických atrakcii Prahy totiž demontujú v rámci ďalšej fázy rekonštrukcie Staromestskej radnice.



Reštaurátori budú na oprave astronomických hodín pracovať asi šesť mesiacov, pričom ich rekonštrukcia bude stáť zhruba na desať miliónov českých korún. Počas opráv budú skúmať i to, ako orloj vznikol, informoval na svojej webstránke Český rozhlas (ČRo).



"Na orloji je samozrejme stále celý rad ešte neobjavených tajomstiev. Aj na stroji," povedal pre český Radiožurnál Petr Skála, ktorý sa o Staromestský orloj stará už takmer desať rokov. Hodiny teraz čakajú materiálové skúšky, pamiatkari ale využijú vonkajšie lešenie.



"Hneď ako sa postaví lešenie a bude sa opravovať sochárska výzdoba, tak sa bude zároveň robiť aj stavebno-historický prieskum. To znamená, že sa bude môcť zistiť - čo sa tiež veľmi nevie - ako vrstvy orloja vznikali," opisuje Skála, ktorý chodil do veže Staromestskej radnice posledné týždne len na kontrolu.



"Budem musieť všetko presne zamerať, urobiť perfektné výkresy a označenia všetkých častí. Musíme to rozoberať veľmi starostlivo, aby potom neboli zmätky," dodal Skála, ktorý chce počas opráv orloj vrátiť do pôvodného stavu. Súčasné reťaze a elektrický pohon tak nahradia drevené bubny s konopnými lanami a pieskovcovými závažiami.