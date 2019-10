Pre demoláciu starého mosta bola 15 hodín uzavretá česká diaľnica

Praha 20. októbra (TASR) - Stavbári zbúrali v noci na nedeľu starý most na 14. kilometri diaľnice D4 pri obci Řitka v stredných Čechách, ktorý bol už od apríla z dôvodu havarijného stavu uzavretý, píše webová stránka televíznej stanice Nova.



V čase demolácie musela byť diaľnica úplne uzatvorená. Robotníci pracovali na odstraňovaní mosta od soboty predpoludnia, avšak most spadol až večer po 23.00 h.



Premávka na diaľnici bola obnovená v oboch smeroch jedným jazdným pruhom až v nedeľu dopoludnia; obchvat viedol po okolitých cestných komunikáciách tretej triedy, vysvetľuje spravodajský server tn.nova.cz.



Stav mosta bol zlý už dlhší čas a počítalo sa s jeho rekonštrukciou. Avšak na to, že je v havarijnom stave, sa došlo až náhodou pri mimoriadnej prehliadke. V apríli bol preto úplne uzavretý.



Na mieste teraz vznikne úplne nový most, ktorý by mal byť hotový budúci rok v máji, približuje televízia Nova.



Diaľnica D4 vedie z Prahy juhozápadným smerom. Jej trasa sleduje približne trasu stredovekej obchodnej Zlatej cesty (Goldener Steig), ktorá v niekoľkých vetvách spojovala Čechy s Podunajskom a dopravovala sa po nej napríklad aj soľ z rakúskych soľných baní.