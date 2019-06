Pre deti a tehotné ženy z okolia Notre-Dame odporučili krvné testy

Zdravotníci zverejnili takéto odporúčanie po tom, ako jednému dieťaťu žijúcemu na parížskom ostrove Ile de la Cité, kde leží aj Notre-Dame, našli v krvi zvýšené množstvo olova.

Paríž 4. júna (TASR) - Parížski zdravotníci vyzvali tehotné ženy žijúce v okolí katedrály Notre-Dame, aby si dali zistiť hladinu olova v krvi. Rodičom detí do siedmich rokov taktiež odporučili, aby svoje ratolesti za týmto účelom vzali k lekárovi.



Informovali o tom v utorok agentúry AFP a AP s tým, že obavy zdravotníkov vyvoláva množstvo olovených častíc, ktoré sa po aprílovom požiari katedrály uvoľnili do ovzdušia.



Zdravotníci zverejnili takéto "preventívne" odporúčanie po tom, ako jednému dieťaťu žijúcemu na parížskom ostrove Ile de la Cité, kde leží aj Notre-Dame, našli v krvi zvýšené množstvo olova. Prípad už začali vyšetrovať príslušné úrady, ktoré sa pokúšajú zistiť, či mohlo zvýšenú hladinu olova zapríčiniť aj niečo iné, než zmienený požiar, píše AFP.



Pri požiari z 15. apríla sa uvoľnilo do ovzdušia veľké množstvo olova, keďže krov gotickej katedrály Notre-Dame a štíhla veža, ktorých časti zhoreli alebo sa zrútili, obsahovali stovky ton tohto kovu. Olovené časti sa tak dostali do ovzdušia i pôdy v okolí katedrály. Podľa úradov pre verejnosť vo všeobecnosti nepredstavujú zdravotné riziko. Niektoré ulice a chodníky v bezprostrednom okolí katedrály sú však pre verejnosť neprístupné a ľudia, ktorí žijú v bytoch blízko pri Notre-Dame, boli inštruovaní, ako majú vo svojich domácnostiach upratovať, aby predišli rizikám.