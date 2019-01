Pre Trumpovú shutdown neplatí. Na víkend odcestovala vládnym lietadlom

Čiastočné pozastavenie financovia federálnych inštitúcií nastalo preto, že Trump odmietol podpísať financovanie množstva úradov.

New York 18. januára (TASR) - Pre prvú dámu USA Melaniu Trumpovú shutdown neplatí. Lietadlo ju spolu so synom Barronom dopravilo vo štvrtok na letisko v americkom štáte Florida, kde podľa televízie ABC strávia víkend v prezidentovom súkromnom klube Mar-A-Lago.



Niekoľko hodín pred príletom novinár Jake Sherman z mediálnej spoločnosti Politico na Twitteri informoval, že Melania odchádza z americkej leteckej základne Andrews (pri Washingtone) na vládnom lietadle.



Deň bol inak plný správ o zrušených cestovných plánoch amerických predstaviteľov, a to z dôvodu shutdownu, teda čiastočného pozastavenia financovania federálnych inštitúcií, keďže pokračovalo už rekordný 27. deň, uviedla tlačová agentúra DPA.



Prezident Donald Trump zrušil napríklad zahraničnú cestu svojej hlavnej demokratickej rivalke Nancy Pelosiovej, predsedníčke dolnej komory amerického Kongresu. O neposkytnutí vládneho lietadla ju Trump informoval formou sarkasticky ladeného otvoreného listu. Napísal v ňom, že počas shutdownu by bola jej cesta za americkými vojakmi v zahraničí nevhodná.



"S poľutovaním vám oznamujem, že vaša cesta do Bruselu, Egypta a Afganistanu bola odložená. Túto sedemdňovú exkurziu preložíme na obdobie po skončení shutdownu," napísal Trump Pelosiovej. "Vzhľadom na to, že 800.000 skvelých amerických zamestnancov nedostáva plat, iste budete súhlasiť, že odklad tejto PR akcie je vyslovene vhodný," dodal prezident v liste.



Zároveň však uviedol, že nebude namietať, ak by sa Pelosiová rozhodla absolvovať túto cestu komerčným lietadlom. Podľa jeho slov by ale mala radšej zostať vo Washingtone a angažovať sa v rokovaniach o ukončení shutdownu.



Šéf Bieleho domu takisto zrušil cestu svojej delegácie 22. januára na výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose.



Čiastočné pozastavenie financovia federálnych inštitúcií nastalo preto, že Trump odmietol podpísať financovanie množstva úradov. Bola to jeho odveta demokratom za to, že odmietli v Snemovni reprezentantov, v ktorej majú väčšinu, schváliť jeho plány na výstavbu plota na americko-mexickej hranici, pripomenula agentúra DPA.