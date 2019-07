Pre podozrenie na ebolu v Kongu umiestnili do karantény 15 ľudí

Od 1. augusta 2018, keď boli nahlásené prvé prípady, zomrelo na ebolu v provincii Severné Kivu ležiacej na východe KDR viac ako 1800 ľudí.

Kinshasa 31. júla (TASR) - Zdravotníci v provincii Južné Kivu v Konžskej demokratickej republike (KDR) umiestnili do karantény 15 ľudí, u ktorých vzniklo podozrenie, že sa nakazili vírusom ebola. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Práve sme tu v Birave umiestnili do karantény 15 osôb — matku a jej šesť detí pochádzajúcich z mesta Goma, ako aj ďalších členov tejto rodiny, ktorí sa s nimi stretli," uviedol predstaviteľ miestnej samosprávy Christian Birhinjira.



Od 1. augusta 2018, keď boli nahlásené prvé prípady, zomrelo na ebolu v provincii Severné Kivu ležiacej na východe KDR viac ako 1800 ľudí. Posledné dva smrteľné prípady zaznamenali v meste Goma — metropole Severného Kivu s viac ako dvoma miliónmi obyvateľov.



Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu. V 50-90 percentách prípadov sa končí smrťou. Z človeka na človeka sa prenáša až vtedy, keď prepukne.