Pre Sea-Watch a kapitánku Racketeovú sa vyzbieral viac ako milión eur

Rím/Paríž 1. júla (TASR) - Viac ako milión eur je už na účtoch v dvoch finančných zbierkach na podporu nemeckej mimovládnej organizácie Sea-Watch a kapitánky rovnomennej lode Caroly Racketeovej, zadržanej cez víkend v Taliansku za to, že jej loď s migrantmi bez povolenia úradov vplávala do prístavu Lampedusa.



Ako informovala agentúra AFP, v nedeľu o 21.00 h SELČ bolo na konte vytvorenom na darcovskom portáli Leetchi už 620.000 eur, ktoré tam po čiastkach poukázalo približne 23.000 darcov.



V zbierke, ktorá sa začala minulú stredu na sieti Facebook, bolo do nedele večera 412.000 eur od viac ako 24.000 darcov.



Loď Sea-Watch 3 plaviaca sa pod holandskou vlajkou vyzdvihla 53 ľudí pri pobreží Líbye 12. júna. Do talianskych vôd vplávala v stredu aj napriek hrozbe veľkých pokút zo strany krajne pravicového ministra vnútra Mattea Salviniho.



Pod velením kapitánky, 31-ročnej Nemky Caroly Racketeovej, loď po niekoľkých dňoch čakania na mori v noci na sobotu vplávala do prístavu na talianskom ostrove Lampedusa.



Talianske úrady následne kapitánku zatkli za kladenie odporu posádke hliadkovacieho vojenského plavidla. Hrozí jej desať rokov väzenia.



Kapitánka je tiež vyšetrovaná z dôvodu poskytnutia pomoci nelegálnym prisťahovalcom a za to, že v stredu nerešpektovala blokádu talianskych teritoriálnych vôd, ktorú nariadil minister vnútra Matteo Salvini. Príslušný zákon nadobudol účinnosť v polovici júna a jeho cieľom je bojovať proti lodiam mimovládnych organizácií, ktoré Salvini obviňuje z toho, že sú spolupáchateľmi prevádzačov.



Samotným migrantom prevážaným loďou Sea-Watch 3 talianske úrady v sobotu povolili opustiť plavidlo a potom ich previezli do prijímacieho centra.