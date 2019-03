TOXICKÉ VÝPARY: Z rieky sa priotrávili stovky ľudí

Jedovaté výpary zasiahli do štvrtka celkove 506 ľudí, z ktorých deväť museli hospitalizovať na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Singapur/Kuala Lumpur 14. marca (TASR) - Malajzijská vláda nariadila zatvoriť 111 škôl na juhu krajiny v súvislosti s priotrávením niekoľkých stoviek ľudí metánom, ktorý sa uvoľňuje z rieky Kim Kim pretekajúcej okolím mesta Johor Bahru. Predpokladá sa, že ide o dôsledok znečistenia chemickým odpadom, ktorý nezákonne skončil v rieke minulý týždeň, uviedla vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na správu singapurského denníka The Straits Times.



Malajzijský minister školstva Maszlee Malik nariadil v stredu večer okamžité zatvorenie škôl vzdialených od uvedenej rieky menej než tri kilometre. Vo svojom príspevku na Facebooku uviedol, že situácia je "čoraz kritickejšia", a vyzval študentov i učiteľov, aby do škôl nechodili dovtedy, kým nedôjde k "zlepšeniu".



Už 7. marca boli zatvorené dve školy v danej oblasti, keďže študenti a zamestnanci mali dýchacie ťažkosti a odpadávali. Druhá "vlna" takýchto prípadov nasledovala iba niekoľko hodín po tom, ako tieto dve školy v pondelok opäť otvorili. V utorok previezli do nemocnice s dýchacími ťažkosťami až 260 osôb.



Malajzijská ministerka energetiky, vedy, techniky, životného prostredia a klimatickej zmeny Yeo Bee Yin (v čínštine: Jang Mej-jing) oznámila, že v súvislosti so znečistením rieky sa vo štvrtok očakáva vznesenie obvinení voči jednému z podozrivých - majiteľovi nezákonnej továrne na recykláciu pneumatík v meste Kulai severne od Johor Bahru.