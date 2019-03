Pre výpadok elektriny zomrelo 15 Venezuelčanov odkázaných na dialýzu

Venezuelčania so závažnou chorobou obličiek sú momentálne vo veľmi ťažkej až kritickej situácii.

Caracas 10. marca (TASR) - Výpadok dodávok elektrickej energie vo Venezuele mal v posledných dňoch za následok úmrtie 15 pacientov, ktorí nemohli podstúpiť dialýzu. Informoval o tom v sobotu Francisco Valencia, riaditeľ mimovládnej organizácie CODEVIDA, ktorá sa venuje ochrane práv pacientov.



Venezuelčania so závažnou chorobou obličiek sú momentálne vo "veľmi ťažkej až kritickej situácii", uviedol Valencia podľa správy vydanej agentúrou AFP v nedeľu. Dodal, že v krajine momentálne nie je funkčných 96 percent dialyzačných jednotiek. Podľa Valenciu kvôli výpadkom elektrickej energie reálne hrozí, že časom budú z prevádzky vyradené všetky.



Informoval, že niektoré dialyzačné jednotky síce majú generátory, ale viaceré z nich sa nepodarilo spustiť, keďže nemocnica nemala pre ne pohonné hmoty.



Valencia varoval pred nárastom úmrtí spojených s výpadkami dodávok elektrickej energie. Vzhľadom na počet dialyzovaných pacientov vo Venezuele vyslovil predpoklad, že daná situácia by mohla viesť k úmrtiu viac ako 10.200 ľudí.



Dodal tiež, že vo Venezuele je len jedna dialyzačná jednotka pre deti. Jej 48 pacientov však v piatok kvôli výpadku dodávky prúdu nemohlo podstúpiť svoju liečbu.



Rozsiahly výpadok prúdu vo štvrtok popoludní zasiahol takmer celú juhoamerickú krajinu a pokým v sobotu v niektorých oblastiach obnovili prerušované dodávky elektriny, iné zostali bez nej.



Venezuelská vláda obvinila z výpadku USA, ktoré podľa nej sabotovali ústrednú elektráreň Guri.



Venezuela často zažíva čiastočné výpadky prúdu, tohtotýždňový však patril k najhorším a najdlhším za celé roky a ochromil veľkú časť krajiny.



Problémy Venezuely s elektrinou sú podľa expertov zapríčinené nedostatočnými investíciami do infraštruktúry, dopĺňa AFP s tým, že Madurov režim obvykle výpadky pripisuje vonkajším faktorom.