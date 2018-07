Pred 20 rokmi schválili Rímsky štatút o Medzinárodnom trestnom súde

ICC so sídlom v Haagu je prvou stálou medzinárodnou súdnou inštitúciou, ktorá bola vytvorená na rozhodovanie o najzávažnejších zločinoch s medzinárodným dosahom.

Haag 17. júla (TASR) - Spomienkové podujatia pri príležitosti 20. výročia schválenia Rímskeho štatútu o založení Medzinárodného trestného súdu (ICC) sú pripravené na pondelok a utorok 17. júla v sídle ICC v Haagu. Predstavitelia viacerých štátov, senátori a poslanci, ministri zahraničných vecí a ich kolegovia z rezortu spravodlivosti, zástupcovia medzinárodných aj regionálnych organizácií, občianskej spoločnosti a z univerzitného prostredia z viacerých štátov v pondelok a utorok (16.-17. júla) budú diskutovať a uvažovať o trvalej hodnote Rímskeho štatútu pre ľudstvo. Informovala o tom webová stránka ICC pri príležitosti Svetového dňa medzinárodnej spravodlivosti, ktorý pripadá na 17. júla.



Svetový deň medzinárodnej spravodlivosti bol zavedený do kalendára dní preto, aby pripomínal prijatie Rímskeho štatútu, zakladajúcej zmluvy Medzinárodného trestného súdu (ICC). Štatút bol definovaný a podpísaný na Konferencii splnomocnených diplomatov OSN o vytvorení ICC 17. júla 1998 v Ríme. V súčasnosti ho podporuje vyše 120 krajín sveta.



ICC so sídlom v Haagu je prvou stálou medzinárodnou súdnou inštitúciou, ktorá bola vytvorená na rozhodovanie o "najzávažnejších zločinoch s medzinárodným dosahom", akými sú najmä zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, genocída a agresia. Súd môže stíhať osoby z ktorejkoľvek časti sveta, ak sa dopustili uvedených zločinov. ICC sa prípadmi zaoberá vtedy, ak dotknutá krajina nie je ochotná páchateľov stíhať. Podnety môžu vznášať krajiny, ktoré Rímsky štatút ratifikovali, Bezpečnostná rada OSN alebo žalobca ICC po schválení tromi porotcami.



Slovenská republika uložila ratifikačnú listinu k Rímskemu štatútu ICC v New Yorku 11. apríla 2002 spolu s ďalšími deviatimi krajinami. V ten deň sa Medzinárodný trestný súd stal realitou, keďže sa splnili podmienky uloženia 60 ratifikačných listín.



Spolu so Slovenskom odovzdali ratifikačnú listinu do depozitu aj Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Írsko, Jordánsko, Kambodža, Konžská demokratická republika, Mongolsko, Niger a Rumunsko. K 11. aprílu 2002 Rímsky štatút ratifikovalo dovedna 65 členských štátov OSN.



ICC začal pracovať 1. júla 2002. Súd nie je retroaktívny, nezaoberá sa zločinmi vykonanými do 1. júla 2002.



Tlak na vytvorenie stáleho tribunálu pre vojnové zločiny sa zvýšil v prvej polovici 90. rokov 20. storočia po krvavých udalostiach na Balkáne a v Rwande. Bezpečnostná rad OSN vtedy reagovala vytvorením ad hoc tribunálov - Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu (ICTR). Úlohou ICC bolo takéto tribunály nahradiť.