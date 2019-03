Pred 20 rokmi vstúpila Česká republika s Poľskom a Maďarskom do NATO

Išlo o prvé krajiny bývalého sovietskeho bloku v prvej vlne rozširovania aliancie.

Praha/Budapešť/Varšava 12. marca (TASR) - Pred 20 rokmi, 12. marca 1999, Česká republika (ČR) spolu s Maďarskom a Poľskom vstúpila do Severoatlantickej aliancie (NATO). Išlo o prvé krajiny bývalého sovietskeho bloku v prvej vlne rozširovania aliancie.



Diskusie o možnom vstupe krajín do NATO sa začali hneď po novembri 1989. Vo februári až marci 1994 sa ČR, Poľsko a Maďarsko pripojili k aliančnému programu Partnerstvo za mier. Hlavným cieľom tohto programu sa stalo posilnenie stability, podpora transparentnosti obranného plánovania, demokratická kontrola ozbrojených síl či budovanie schopností na spoločnú účasť v operáciách vedených NATO.



Pozvánku na vstup do NATO dostali ČR, Maďarsko a Poľsko na samite aliancie v Madride, ktorý sa konal 8.-9. júla 1997. Štvorkolové rokovania o vstupe sa začali v septembri 1997. Generálny tajomník NATO Javier Solana v januári 1999 dal formálne pozvanie na vstup do aliancie Prahe, Budapešti aj Varšave.



Tri postkomunistické krajiny Česko, Maďarsko a Poľsko vstúpili do aliancie 12. marca 1999. Ministri zahraničných vecí týchto krajín odovzdali v meste Independence v štáte Missouri (USA) americkej rezortnej kolegyni Madeleine Albrightovej ratifikačné listiny. ČR zastupoval Jan Kavan, ktorý bol ministrom diplomacie vo vláde Miloša Zemana, Maďarsko minister zahraničných vecí János Mártonyi a Poľsko minister Bronislaw Geremek. NATO sa tým rozšírilo zo 16 na 19 členských štátov.



V Česku je 12. marec od roku 2000 Dňom prístupu ČR k Severoatlantickej zmluve (NATO), a to ako významný deň.



Slovenská republika sa spolu s Bulharskom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Rumunskom a Slovinskom stala členom NATO 29. marca 2004.