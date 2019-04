Pred 45 rokmi sa v Portugalsku uskutočnila klinčeková revolúcia

Vojenský prevrat z 25. apríla 1974, známy aj ako klinčeková revolúcia, bol dielom mladých kapitánov, akými boli Otelo Saraiva de Carvalho či Ramalho Eanes z Hnutia ozbrojených síl (MFA).

Lisabon 25. apríla (TASR) - Portugalsko si vo štvrtok 25. apríla pripomenie 45. výročie vojenského štátneho prevratu z roku 1974, ktorým sa skončilo 48-ročné obdobie diktatúry Antónia de Oliveiru Salazara (predsedom vlády bol v rokoch 1932-68) a potom Marcela Caetana, ktorý bol predsedom vlády od septembra 1968 až do pádu režimu.



Pred 45 rokmi rozhlasová stanica Radio Renascença (Rádio Renesancia) vysielala pieseň "Grândola, vila morena, Terra da Fraternidade" prenasledovaného speváka Josého Afonsa (1929-87), ktorá bola signálom na začiatok povstania mladých kapitánov proti Salazarovej vojenskej diktatúre v krajine.



Podaril sa vďaka momentu prekvapenia, keď ozbrojené zložky obsadili rozhlas a televíziu a získali podporu obyvateľstva. Portugalskí vojaci už boli unavení koloniálnymi vojnami. Zo strany vojakov nedošlo k použitiu zbraní, príslušníci obávanej tajnej polície (Polícia Internacional e de Defesa do Estado, PIDE) však začali strieľať do ľudí, pričom štyroch zabili a 45 utrpeli zranenia.



Vojaci mali v hlavniach pušiek a automatických strelných zbraniach červený klinček. Krajina sa oslobodila zo 48-ročnej diktatúry, ktorá sa začalo v roku 1932 zavedením "nového štátu", autoritatívneho a korporatívneho režimu Salazara.



Salazarizmus nenašiel po 48 rokoch existencie podporu v žiadnej sociálnej vrstve. Klinčekovou revolúciou sa skončilo obdobie diktatúry a Portugalsko sa vydalo cestou dodržiavania ľudských práv.



V máji dočasná vláda na čele s generálom Spinolom (jeho funkčné obdobie trvalo od 15. mája do 30. septembra 1974) zaviedla slobody a znárodnila kľúčové sektory hospodárstva.



Socialista Mário Soares (žil v rokoch 1924-2017) vtedy ako minister zahraničných vecí začal viesť rokovania s predstaviteľmi hnutí v portugalských kolóniách požadujúcich nezávislosť. Ešte v roku 1974 získala nezávislosť Guinea Bissau, o rok neskôr Angola, Mozambik, Kapverdy či Svätý Tomáš a Princov ostrov.



Novú ústavu Portugalsko schválilo 2. apríla 1976 a parlamentné voľby z 25. apríla znamenali triumf parlamentnej demokracie v krajine. Sociálna, hospodárska a politická situácia sa v krajine na Pyrenejskom polostrove znormalizovala vstupom do Európskej únie v roku 1986.