Pred 90 rokmi sa narodila bývalá prvá dáma USA Jacqueline Kennedyová

New York/Bratislava 27. júla (TASR) – Do povedomia Američanov i svetovej verejnosti sa dostala Jacqueline Kennedyová ako manželka Johna Fitzgeralda Kennedyho (JFK), 35. prezidenta Spojených štátov amerických. V nedeľu 28. júla uplynie 90 rokov od narodenia bývalej prvej dámy USA.



Jacqueline (Jackie) Lee Bouvierová sa narodila 28. júla 1929 v New Yorku do zámožnej rodiny. Historici vystopovali rodinné korene, ktoré siahajú až k Napoleonovi Bonaparte. Otec John Vernou Bouvier sa pohyboval ako obchodník na Wall Street a matka Janet Lee bola ženou v domácnosti. Vzťahy medzi rodičmi sa však postupne zhoršovali natoľko, že sa krátko pred jej jedenástimi narodeninami rozviedli.



Jacqueline rada čítala knihy a mala talent na výtvarné umenie. Študovala na elitnej Vassar College v New Yorku, neskôr ju prijali na prestížnu Sorbonne v Paríži, kde zotrvala rok a napokon štúdium ukončila na George Washington University vo Washingtone. Okrem angličtiy hovorila po francúzsky, taliansky, španielsky a poľsky.



Po ukončení štúdií pracovala ako fotoreportérka pre denník The Washington Times-Herald. Vďaka práci v médiách sa zoznámila s Johnom Fitzgeraldom Kennedym (JFK). Formálne ich predstvil spoločný priateľ Charles L. Bartlett pri slávnostnej večeri v máji 1952. Nasledujúce schôdzky prebiehali v úplnom súkromí, prvýkrát sa tento pôvabný pár predstavil bok po boku na verejnosti až v januári roku 1953 na oficiálnom plese. Zásnuby sa konali na popud Johnovho otca už v máji toho istého roku. V Newporte na Rhode Islande sa zosobášili 12. septembra 1953. Manželom sa narodili štyri deti: dcéra Arabell (1956, narodila sa mŕtva), dcéra Caroline (1957), syn John (1960) a syn Patrick (1963, zomrel niekoľko dní po narodení).



V roku 1961 sa Kennedy (JFK) stal 35. prezidentom USA. Manželský pár predstavoval ideál dokonalej rodiny. Prvá dáma bola i módnou ikonou. Jej dvorným designérom sa stal Oleg Cassini, ktorý pre ňu vytváral šaty v lichotivej áčkovej siluete a navrhoval k róbam aj pôvabné klobúky.



Napriek tomu, že Kennedy mal počas prezidentovania niekoľko milostných afér, Jackie predstavovala ideál vzornej manželky a matky. Angažovala sa v spoločenskom živote a presvedčila americký Kongres, aby Biely dom vyhlásili za národnú historickú pamiatku. Pustila sa do jeho veľkej rekonštrukcie a spolupracovala na vydaní prvého sprievodcu Bielym domom. Ako prvá ho predstavila aj pred kamerami. Z Washingtonu sa stalo kultúrne centrum.



Prvá dáma sa na cestách svojho manžela nezúčastňovala, avšak vzhľadom na veľkú politickú nevraživosť voči demokratickému prezidentovi v Texase a najmä v Dallase bola v roku 1963 jej prítomnosť nevyhnutná. Dňa 22. novembra 1963 napoludnie sa vydala kolóna vozidiel z letiska do centra mesta. Smerom k centru Dallasu ľudí pribúdalo, obyvatelia lemovali cestu a nadšene mávali autu s prezidentským párom, ktoré pokračovalo pomaly po vytýčenej trase. Nasledovala ostrá zákruta na Elm Street, kedy Kennedy zdvihol ľavú ruku, aby zamával dieťaťu v dave. Zazneli výstrely a prezident klesol na vedľajšie sedadlo. Jacqueline Kennedyová sa tak stala priamym svedkom atentátu. Prezidenta previezli do Parklandovej nemocnice, kde lekári konštatovali jeho smrť.



Po atentáte ustúpila Jacqueline Kennedyová na čas do úzadia. Vtedajší politici o nej uvažovali ako o budúcej viceprezidentke, senátorke alebo veľvyslankyni vo Francúzsku. Všetky ponuky odmietla. Nechala vybudovať John F. Kennedy Memorial Library v Bostone.



V roku 1968 spáchali atentát na brata jej muža, Roberta Kennedyho. Vtedy sa vdova definitívne rozhodla z USA odísť.



Za gréckeho miliardára Aristotela Onassisa sa vydala v októbri 1968. Lodiarsky magnát podľahol 15. marca 1975 pľúcnej infekcii. V boji o dedičstvo Jackie Kennedyová-Onassisová získala 26 miliónov dolárov. Po smrti Onassisa pracovala ako redaktorka vo Viking Press. Od roku 1985 žila s belgickým obchodníkom s diamantmi Mauriciom Tempelmanom.



Rakovinu lymfatických uzlín diagnostikovali Jacqueline Kennedyovej-Onassisovej v januári 1994. Zomrela 19. mája vo svojom apartmáne na Fifth Avenue v Manhattane v USA v kruhu rodiny.



Do slovenských kín prišiel v roku 2017 filmový príbeh s názvom Jackie. Snímka Pabla Larraína približuje tri dni, ktoré nasledovali po vražde JFK. Jackie musela ostať matkou, oporou pre národ a zároveň sa vyrovnať s neľahkým osudom. V hlavnej úlohe životopisnej drámy sa predstavila herečka Natalie Portmanová.