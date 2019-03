Pred blížiacim sa cyklónom Trevor už evakuovali 2000 ľudí

Očakáva sa, že cyklón prinesie výdatné zrážky, ničivý vietor s nárazmi až do 260 kilometrov za hodinu a nebezpečné vlnobitie.

Canberra 21. marca (TASR) - Stav núdze vyhlásili vo štvrtok úrady v pobrežných oblastiach austrálskeho Severného teritória, ktoré by mal v sobotu zasiahnuť tropický cyklón Trevor. Informovala o tom agentúra AP.



Blížiaci sa cyklón si vyžiadal evakuáciu najvyššieho počtu ľudí v tejto oblasti, odkedy ju v roku 1974 postihol cyklón Tracy.



Podľa predpovedí meteorológov môže cyklón štvrtej kategórie v sobotu spôsobiť zosuvy pôdy v oblasti medzi mestom Borroloola a ostrovom Groote Eylandt, povedal novinárom premiér Severného teritória Michael Gunner.



Očakáva sa, že cyklón prinesie výdatné zrážky, ničivý vietor s nárazmi až do 260 kilometrov za hodinu a nebezpečné vlnobitie.



V Severnom teritóriu už evakuovali okolo 2000 ľudí vrátane asi 1000 obyvateľov na Groote Eylandte, najväčšom ostrove v Carpentarskom zálive. Väčšinu evakuovaných presunú do hlavného mesta Severného teritória — Darwinu.



Trevor ako cyklón druhej kategórie zasiahol tento týždeň i mesto Lockhart River na Yorskom polostrove v štáte Queensland, kde vyvrátil stromy, poškodil strechy budov, zničil elektrické vedenia a spôsobil rozsiahle záplavy.



Západné pobrežie Austrálie ohrozuje od stredy cyklón Veronica, ktorý by sa mal nad pevninu dostať značne zoslabnutý v nedeľu v oblasti riedko osídleného regiónu Pilbara.