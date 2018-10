Pred obchodmi s marihuanou sa po jej legalizácii v Kanade čaká dlho

V predajni v centre Montrealu, ktorá pôsobí skôr dojmom modernej kliniky, je tovar vystavený v regáloch v plastových alebo papierových vrecúškach.

Ottawa 18. októbra (TASR) - Prvý deň po legalizácii marihuany badať v Kanade zvýšený záujem o jej nákup. Pred legálnymi obchodmi s marihuanou sa vytvárali rady záujemcov. Zvýšený záujem je aj o nákup v internetových obchodoch - v jednom z nich za prvú hodinu vybavili viac ako tisíc objednávok.



Z aktuálneho prieskumu verejnej mienky súčasne vyplýva, že 70 percent obyvateľov krajiny nemá v úmysle užívať marihuanu ani po jej legalizácii.



Agentúra AP v krátkej reportáži informovala o Ianovi Powerovi, ktorý stál prvý v rade pred obchodom s marihuanou v meste St. John's v provincii Newfoundland. Uviedol, že gram marihuany, ktorý si kúpil, "si dá zarámovať a zavesí na stenu".



V predajni v centre Montrealu, ktorá pôsobí skôr dojmom modernej kliniky, je tovar vystavený v regáloch v plastových alebo papierových vrecúškach. Nakupujúci marihuanu pred nákupom nemôžu ani vyskúšať hmatom, ani ovoňať. Predavači síce odpovedajú na ich otázky, ale neradia, uviedla AP.



V provincii Alberta je 17 legálnych obchodov s marihuanou, medzi nimi sú aj také, ktoré patria do siete Fire and Flower. Tá plánuje v najbližších dvoch rokoch otvoriť okolo 200 predajní po celej krajine.



Kanada s 37 miliónmi obyvateľov sa v stredu stala druhou krajinou na svete, kde sa začalo s legálnym predajom marihuany na trhu povolenom štátom.



Po celej Kanade sa v stredu otvorilo najmenej 111 legálnych obchodov s marihuanou. Kanaďania si môžu objednať marihuanové produkty aj prostredníctvom webových stránok, ktoré spravujú samotné provincie alebo súkromní obchodníci, a pošta im ich doručí.



Niekoľko hodín predtým, ako legalizácia marihuany vstúpila v Kanade do platnosti, predstaviteľ kanadskej vlády pre agentúru AP povedal, že každý, koho odsúdili za prechovávanie 30 gramov marihuany alebo menšieho množstva, dostane milosť. Stačí, ak o ňu takýto človek požiada.



Prvou krajinou na svete, ktorá legalizovania takzvané rekreačné užívanie marihuany, bol Uruguaj.