Pred pádom boeingu v Etiópii sa aktivoval systém letovej stabilizácie

Washington 29. marca (TASR) - Vyšetrovatelia havárie Boeingu 737 MAX, ktorý sa zrútil v Etiópii, dospeli k predbežnému záveru, že pred nárazom stroja do zeme došlo k aktivácii systému letovej stabilizácie. Informoval o tom v piatok americký denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na osoby oboznámené s prípadom.



Zistenia boli založené na analýze záznamníka letových údajov a predstavujú doteraz najsilnejší náznak toho, že systém, známy ako MCAS, zlyhal 10. marca pri lete spoločnosti Ethiopian Airlines, ako aj pri vlaňajšej havárii aeroliniek Lion Air v Indonézii, píše The Wall Street Journal. Pri týchto haváriách prišlo o život celkovo 346 ľudí, pripomína agentúra AFP. Boli medzi nimi aj štyria Slováci, životy ktorých si vyžiadal pád boeingu v Etiópii.



Experti americkej vlády analyzovali v minulých dňoch detaily poskytnuté etiópskymi kolegami a závery prezentovali vo štvrtok na porade amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA). Predbežné zistenia sa budú ešte overovať a očakáva sa, že etiópske úrady predstavia v nasledujúcich dňoch svoju vlastnú správu.



Americká spoločnosť Boeing sa v stredu zaviazala, že urobí všetko, čo je v jej silách, aby v budúcnosti zabránila podobným leteckým haváriám, aké sa stali v posledných mesiacoch v Etiópii a pri pobreží Indonézie. Spoločnosť predstavila vylepšenie letového softvéru v strojoch typu 737 MAX, ktorých lety museli pozastaviť. Boeing urobil zmeny práve v systéme letovej stabilizácie, ktorému sa pripisuje vina za posledné dve spomínané letecké katastrofy.



Piloti letu Lion Air č. 610 mali podľa záznamníka letových údajov problémy s udržaním kontroly nad lietadlom, keď automatický systém MCAS po štarte opakovane tlačil prednú časť lietadla dole. Predbežná správa pripísala nehodu sčasti chybnému senzoru, ktorý aktivoval systém MCAS k takejto činnosti. Piloti lietadla Ethiopian Airlines hlásili pred haváriou podobné ťažkosti.



Vo štvrtok podala na federálnom súde v Chicagu žalobu na spoločnosť Boeing rodina Jacksona Musoniho, rwandského občana, ktorý zahynul pri havárii v Etiópii. V žalobe sa píše, že Boeing chybne navrhol automatický systém letovej kontroly, uvádza agentúra Reuters.