Pred tlačovou konferenciou Trumpa s Putinom vyviedli protestujúceho

K mužovi pristúpil agent americkej tajnej služby a fínska ochranka ho vyviedla z miestnosti, kde sa mala o niekoľko minút konať tlačová konferencia oboch prezidentov.

Helsinki 16. júla (TASR) - Protestujúceho muža museli v pondelok vyviesť tesne pred spoločnou tlačovou konferenciou amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo fínskych Helsinkách. Informovala o tom agentúra AP.



Muž usadený medzi americkými novinármi držal plagát s nápisom "Dohoda o zákaze jadrových zbraní", na ktorú sa chcel podľa vlastných slov spýtať. Identifikoval sa ako reportér amerického liberálneho časopisu The Nation.



Podľa vyhlásenia časopisu The Nation išlo o Sama Husseiniho, ktorý dostal od časopisu akreditáciu, aby spravodajsky pokrýval summit. "V čase, keď táto administratíva neustále očierňuje médiá, sme znepokojení správami, že ho násilím vyviedli z tlačovej konferencie pred tým, ako obaja lídri začali odpovedať na otázky," píše sa v stanovisku časopisu The Nation.