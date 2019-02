Pred Trumpovým hotelom zatkli protestujúcich proti stavu núdze

Demonštranti budú zrejme obvinení z narušovania verejného poriadku a brzdenia premávky.

New York/Washington 16. februára (TASR) - Niekoľko ľudí zatkli v piatok večer v New Yorku počas protestu proti tomu, že prezident Donald Trump vyhlásil stav núdze na hranici USA s Mexikom. Demonštrácia sa konala pred newyorským hotelom, ktorý nesie Trumpovo meno, informovala v sobotu tlačová agentúra AP.



Polícia ešte nevedela presne uviesť, koľko ľudí vzala do väzby spred budovy Trump International Hotel & Tower vo štvrti Manhattan.



Video zachytávalo protestujúcich, ako pokojne kráčajú s rukami spútanými za chrbtom, keď ich policajti odvádzajú do služobných dodávok. Demonštranti budú zrejme obvinení z narušovania verejného poriadku a brzdenia premávky.



Protestujúci držali pred 44-poschodovým hotelom na križovatke Columbus Circle pútače s textom "Trump je stav núdze".



Trump vyhlásil stav núdze na americko-mexickej hranici v piatok, aby si tak bez súhlasu Kongresu zaistil ďalšie peniaze na výstavbu dlho sľubovaného múru.



Prezident označil situáciu na južných hraniciach Spojených štátov za "humanitárnu" a bezpečnostnú krízu. "Súčasná situácia na južných hraniciach predstavuje bezpečnostnú a humanitárnu krízu, ktorá ohrozuje základné národné bezpečnostné záujmy...," uvádza sa v jeho vyhlásení, podľa ktorého najväčšiu hrozbu pre bezpečnostné záujmy USA predstavuje "zločinnosť a pašovanie drog". A práve toto pripisuje ilegálnym migrantom prenikajúcim do USA cez južnú hranicu.



Demokrati hneď informovali, že Trumpov stav núdze súdne napadnú, pretože podľa nich ide o porušenie ústavy Spojených štátov - prezident si prisvojil kompetencie Kongresu, ako tvrdia.



Už niekoľko hodín po vyhlásení stavu núdze bola podaná žaloba v mene troch texaských vlastníkov pôdy. V nej sa uvádzalo, že Trump porušuje ústavu USA a plánovaný múr bude porušovať aj ich vlastnícke práva, informovala tlačová agentúra Reuters.



Štáty Kalifornia a New York oznámili, že takisto plánujú podať žalobu.



Takisto justičný výbor v demokratmi ovládanej Snemovni reprezentantov, dolnej komore Kongresu, niekoľko hodín po Trumpovom kroku uviedol, že začal vyšetrovať jeho vyhlásenie stavu núdze.



Demokrati v tomto výbore požiadali v liste Trumpa, aby predložil právne dokumenty na podporu rozhodnutia, ktoré viedlo k vyhláseniu stavu núdze - určili mu budúci piatok 22. februára ako konečný termín dodania dokumentov. Zároveň požiadali o vypočutie predstaviteľov Bieleho domu a ministerstva spravodlivosti, ktorí sa na vyhlásení podieľali.