Na Ukrajine dali kandidáti do kampane oficiálne 1,3 mld. hrivien

Na svoju kampaň minul najviac úradujúci prezident Petro Porošenko.

Kyjev 29. marca (TASR) - Na kampaň pred prezidentskými voľbami na Ukrajine bolo oficiálne vynaložených 1,312 miliardy hrivien (43 miliónov eur). Na tlačovej konferencii v Kyjeve to oznámilo združenie Čestne. Podľa neho najviac peňazí na svoju kampaň minul úradujúci prezident Petro Porošenko.



Analytik združenia Ihor Feščenko podľa agentúry TASS uviedol, že Porošenko si kampaň platil z vlastných peňazí. Ostatní kandidáti viedli svoju kampaň najmä pomocou financií politických strán, ktoré ich nominovali alebo podporovali. Takto o priazeň voličov bojuje expremiérka Julija Tymošenková.



Feščenko súčasne upozornil, že "do konca volieb nebudeme vedieť, kto poskytol financie samotnej (politickej) strane". Vysvetlil, že teraz na výpise "vidíme len peňažné transakcie". Feščenko dodal, že informácia o straníckych príspevkoch bude známa až v máji, keď politické strany predstavia svoj odpočet. Celkovo strany svojim kandidátom poskytli 361,7 milióna hrivien (vyše 11 miliónov eur).



Kandidáti dostávali do svojich predvolených fondov aj peniaze od darcov, ale "v tom nie je veľa transparentnosti", uviedol Feščenko. Spresnil, že vklady fyzických osôb pre všetkých kandidátov dosiahli súhrnne 436,9 milióna hrivien (14,38 milióna eur) a od právnických osôb 47,4 milióna hrivien (1,5 milióna eur).



Analytik tiež pripomenul, že v médiách sa spomínali aj oveľa vyššie sumy peňazí nutné pre lepšiu spoznateľnosť kandidáta.



Ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojskyj, ktorý podľa ukrajinských politológov stojí za favoritom volieb Volodymyrom Zelenským, v jednom z interview uviedol, že na víťazstvo vo voľbách treba - v závislosti od poznateľnosti kandidáta - počítať s vynaložením sumy od 50 do 100 miliónov dolárov.



Poznamenal, že na to, aby sa kandidát dostal do druhého kola, treba okolo 50 miliónov dolárov, ale "len ak na štartovacej čiare poznateľnosť daného kandidáta nie nižšia ako 90 percent".



Podľa Kolomojského boli v ukrajinských prezidentských voľbách takými len štyria kandidáti: Porošenko, Zelenskyj, expremiérka Julija Tymošenková a líder radikálov Oleh Ľaško.