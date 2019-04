Predbežnú správu o marcovej havárii boeingu môžu zverejniť vo štvrtok

Lietadlo typu Boeing 737 MAX 8 sa zrútilo iba niekoľko minút po štarte z etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba, odkiaľ smerovalo do Nairobi v susednej Keni.

Addis Abeba 4. apríla (TASR) - Očakáva sa, že etiópski predstavitelia zverejnia vo štvrtok predbežné závery z vyšetrovania havárie lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines, pri ktorej 10. marca zahynulo 157 ľudí vrátane štyroch Slovákov. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na nemenované zdroje.



Predbežná správa o havárii by podľa nich mohla byť v Etiópii zverejnená v neskorších ranných hodinách miestneho času.



Etiópska vláda už v pondelok oznámila, že správu o havárii zverejní ministerstvo dopravy pravdepodobne tento týždeň. Neuviedla pritom presnejší čas ani nenaznačila, aké zistenia by mohol tento dokument obsahovať.



Lietadlo typu Boeing 737 MAX 8 sa zrútilo iba niekoľko minút po štarte z etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba, odkiaľ smerovalo do Nairobi v susednej Keni. Tzv. čierne skrinky z havarovaného lietadla boli odovzdané Francúzskemu úradu pre leteckú bezpečnosť (BEA), ktorý ich skúma a pracuje spolu s americkými aj etiópskymi vyšetrovateľmi na určení príčiny havárie.



Stroj toho istého typu, patriaci indonézskej spoločnosti Lion Air, sa zrútil vlani v októbri do Jávskeho mora, pričom zahynulo všetkých 189 ľudí na palube. Situácia po oboch tragédiách si vynútila pozastavenie prevádzky týchto boeingov po celom svete. Podľa úradov totiž mohol pády spôsobiť systém určený na automatickú stabilizáciu lietadla po vzlete.