Predčasné parlamentné voľby sa v Slovinsku uskutočnia 3. júna

V prieskumoch viedla v minulých mesiacoch stredoľavicová strana bývalého herca a starostu mesta Kamnik Marjana Šarca, ktorá sa o dôveru voličov uchádza prvý raz.

Ľubľana 14. apríla (TASR) - Predčasné parlamentné voľby v Slovinsku sa uskutočnia 3. júna. Oznámil to v sobotu slovinský prezident Borut Pahor, ktorý podpísal dekrét o rozpustení zákonodarného zboru a vyhlásil predčasné voľby. Stalo sa tak mesiac po demisii premiéra Mira Cerara, informovali o tom agentúry STA a Reuters.



Pahor uviedol, že zákon mu povoľoval vybrať len z troch termínov - 27. mája, 3. júna a 10. júna. Konečný termín predčasných volieb, a teda 3. jún, zvolil podľa svojich slov po formálnych i neformálnych konzultáciách s parlamentnými stranami a ústavnými expertmi.



Pahor zároveň vyjadril nádej, že volebná kampaň bude prebiehať "v tolerantnej atmosfére bez nenávistných prejavov".



V Slovinsku je 1,7 milióna oprávnených voličov. Svojich zástupcov do 90-členného parlamentu si budú môcť vybrať z viac ako 20 politických strán. Tie môžu v pondelok začať predkladať svojich kandidátov. Budú tak môcť urobiť do 3. mája, keď sa oficiálne začína volebná kampaň.



Podľa expertov je zložité predpovedať výsledok volieb, píše Reuters. V prieskumoch viedla v minulých mesiacoch stredoľavicová strana bývalého herca a starostu mesta Kamnik Marjana Šarca, ktorá sa o dôveru voličov uchádza prvý raz.



Dôvodom predčasných volieb bola demisia predsedu slovinskej vlády Mira Cerara, ktorý odstúpil zo svojej funkcie niekoľko hodín po tom, ako tamojší najvyšší súd anuloval výsledky vlaňajšieho referenda o kľúčovom železničnom projekte.



Slovinský najvyšší súd rozhodol, že vládna podpora daného projektu počas kampane pred referendom bola jednostranná a mohla ovplyvniť výsledok plebiscitu.



V septembrovom referende voliči odobrili plán vlády na výstavbu 27-kilometrového úseku železnice medzi pobrežným mestom Koper a významným dopravným uzlom Divača neďaleko talianskych hraníc v hodnote jednej miliardy eur. Išlo o najväčší investičný program Cerarovej vlády.