Predčasné parlamentné voľby v Slovinsku sa zrejme uskutočnia 27. mája

Ľubľana 16. marca (TASR) - Predčasné parlamentné voľby v Slovinsku po demisii premiéra Mira Cerara by sa - podľa piatkových informácií tamojších médií - mohli uskutočniť 20. alebo 27. mája. Za ich najpravdepodobnejší termín je v súvislosti s potrebnými procedúrami považovaná posledná májová nedeľa.



Odstupujúca vláda bude disponovať riadnymi kompetenciami do utorka, keď bude parlament formálne informovaný o rezignácii premiéra, ktorou končí mandát celého kabinetu. Po tomto termíne zostane vláda Mira Cerara pri moci ako úradujúci kabinet, ktorý krajinu dovedie k voľbám.



V zmysle platnej slovinskej legislatívy nevedie demisia premiéra automaticky k rozpusteniu zákonodarného zboru. Parlament sa musí najskôr pokúsiť zvoliť zo svojich radov nového predsedu vlády, na čo je možné v priebehu 30 dní využiť maximálne tri pokusy. Až následne pri neúspechu takýchto volieb prezident môže zákonodarný zbor rozpustiť a vypísať predčasné voľby.



Predseda slovinskej vlády Miro Cerar v stredu večer oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. K tomuto kroku dospel iba niekoľko hodín po tom, ako tamojší najvyšší súd anuloval výsledky vlaňajšieho referenda o kľúčovom železničnom projekte. Súd zároveň nariadil nové hlasovanie, ktorého termín nie je ešte známy.



"Učinil som rozhodnutie, aké by mal v takejto situácii spraviť každý dôveryhodný politik. Vy, občania, budete mať vo voľbách šancu posúdiť medzi správnym a nesprávnym, ako aj to, kto si zaslúži vašu podporu," vyhlásil Cerar. Dodal, že už má dosť obštrukcií zo strany koaličných partnerov aj nátlaku odborov.



Slovinský najvyšší súd v stredu rozhodol, že vládna podpora daného projektu počas kampane pred referendom bola jednostranná a mohla ovplyvniť výsledok plebiscitu.



V septembrovom referende voliči odobrili plán vlády na výstavbu 27-kilometrového úseku železnice medzi pobrežným mestom Koper a významným dopravným uzlom Divača neďaleko talianskych hraníc v hodnote jednej miliardy eur. Išlo o najväčší investičný program Cerarovej vlády.