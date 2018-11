Predčasné voľby v Arménsku sa uskutočnia 9. decembra

Dôvodom je to, že poslanci opakovane nezvolili nového premiéra.

Jerevan 1. novembra (TASR) - Predčasné voľby sa budú v Arménsku konať 9. decembra po tom, ako vo štvrtok v súlade s ústavou rozpustili tamojší parlament. Dôvodom je to, že poslanci opakovane nezvolili nového premiéra, informuje agentúra DPA.



Úradujúci premiér Nikol Pašinjan poslancov po svojom odstúpení z funkcie pred vyše troma týždňami vyzval, aby zámerne nehlasovali za potvrdenie jeho opätovnej nominácie a nenavrhovali voči nemu protikandidáta, čím si chcel vynútiť práve predčasné voľby.



Na základe ústavy sa musel parlament v priebehu dvoch týždňov dvakrát pokúsiť o zvolenie nového predsedu vlády. Keďže sa to neporadilo, zákonodarný zbor bývalej sovietskej republiky bol po prvý raz v jej dejinách rozpustený.



Pašinjan tento krok vo štvrtok znova obhajoval tým, že zloženie parlamentu podľa neho nevyjadruje vôľu občanov. Pokojná "revolúcia", pri ktorej sa po týždňoch protivládnych protestov a následnej rezignácii svojho predchodcu dostal v máji k moci, by mala byť zavŕšená, zdôraznil.



Analytici uvádzajú, že Pašinjan, ktorý prisľúbil reformy a skoncovanie s korupciou a chudobou, si želá nové voľby, aby využil svoju vrcholiacu popularitu. Chce sa totiž zbaviť rivalov, ktorí si dosiaľ udržiavajú väčšinu v parlamente.