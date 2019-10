Predčasné voľby v Severnom Macedónsku sa budú konať v apríli

Skopje 21. októbra (TASR) - V Severnom Macedónsku sa budú 12. apríla budúceho roka konať predčasné parlamentné voľby, oznámil premiér Zoran Zaev v nedeľu po rozhovoroch s lídrami hlavných politických strán. Informovala o tom agentúra DPA.



Zaev ešte v sobotu - deň po tom, ako sa členské štáty Európskej únie nedohodli na otvorení prístupových rozhovorov s jeho krajinou - vyhlásil, že chce, aby o ďalšej ceste, ktorou sa Skopje vydá, rozhodli voliči.



Jeho sociálni demokrati (SDSM) žiadali voľby v skoršom termíne, koncom decembra, ale napokon súhlasili s požiadavkou opozície na to, aby hlasovanie pripravila technokratická vláda. Tá má prevziať vedenie krajiny na 100 dní od 3. januára, uviedol Zaev.



Zaev, ktorý je pri moci od roku 2017, významne prispel k vyriešeniu dlhoročného diplomatického sporu o názov svojej krajiny so susedným Gréckom, ktorý blokoval ambície bývalej juhoslovanskej republiky vstúpiť do EÚ a NATO.



Hoci vstup Severného Macedónska do Severoatlantickej aliancie je už v záverečnej fáze ratifikácie, tento týždeň sa lídri 28 členských krajín EÚ nedohodli na otvorení oficiálnych prístupových rokovaní so Skopje ani s Tiranou. Francúzsko na summite EÚ ako jediné odmietlo Severné Macedónsko, ale v odmietavom postoji voči Albánsku sa k Francúzsku pridali aj Dánsko a Holandsko.



Otvorenie prístupového procesu s kandidátskymi krajinami si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členov EÚ.



Dosiahnutie tohto kroku bolo jedným z hlavných cieľov Zaevovej vlády. Severomacedónsky premiér varoval, že rozhodnutie lídrov EÚ by mohlo posilniť nacionalistov, ktorí boli proti kompromisu s Gréckom, aj keby to znamenalo vzdať sa členstva v NATO a EÚ.



Zaev tiež vystíhal, že podľa jeho slov "obrovská, historická chyba EÚ" ponecháva jeho krajinu otvorenú vplyvu "iných", čím mal podľa DPA pravdepodobne na mysli Rusko či Čínu.