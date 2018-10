Izraelskí vojaci smrteľne zranili 21-ročného Palestínčana

Izraelská armáda uviedla, že nepokoje počas bežnej izraelskej činnosti zameranej na nájdenie nelegálnych zbraní podnietilo približne 50 palestínskych Arabov.

Ramalláh 24. októbra (TASR) - Izraelské jednotky zastrelili v stredu mladého Palestínčana, ktorý počas nepokojov v Predjordánsku hádzal na vojakov kamene. Podľa agentúry AP to uviedlo palestínske ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy.



Podľa tohto zdroja bol 21-ročný Palestínčan pri zrážkach s izraelskými vojakmi v meste Tammún na severe Predjordánska postrelený do hrudníka. V dôsledku streľby utrpeli zranenia ďalší piati palestínski výtržníci, dodalo príslušné ministerstvo.



Izraelská armáda uviedla, že nepokoje počas bežnej izraelskej činnosti zameranej na nájdenie nelegálnych zbraní podnietilo približne 50 palestínskych Arabov, ktorí na izraelských vojakov hádzali kamene a petardy. Tí na útoky Palestínčanov reagovali prostriedkami na rozohnanie nepokojov a ostrou streľbou.



Izraelská armáda pravidelne vykonáva razie v Predjordánsku s cieľom zadržať hľadaných militantov či nájsť zbrane, pričom sa niekedy dostáva do potýčok s palestínskymi demonštrantami.